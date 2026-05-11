Accueil ATP

La prédic­tion très osée et moquée de Benoît Maylin : « Ce joueur va aller en finale de Roland‐Garros »

Par
Thomas S
-
373

Notre confrère, Benoît Maylin, est un grand spécia­liste des pronos­tics risqués et un peu farfelus. Et on ne peut pas dire qu’il a trahi sa répu­ta­tion au sujet de la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin). 

En effet, dans l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV, Benoît a expliqué pour­quoi il voyait le jeune et talen­tueux améri­cain, Learner Tien, tout sauf un grand spécia­liste de la terre battue, aller en finale du Grand Chelem parisien. 

Une prédic­tion qui a provoqué certaines raille­ries et moque­ries de la commu­nauté tennis sur Twitter. 

« Il y a un joueur dont on n’attend rien parmi les 15 premières têtes de série, c’est Learner Tien. Parce quiil n’est pas bon sur terre battue, il n’a aucun résultat, on ne sait pas ce qui vaut. Tous les autres sont en train de se dire : ‘Roland Garros, c’est pour moi’. Attention, je ne dis pas que Tien va gagner à Roland Garros, à aucun moment il ne gagnera Roland‐Garros puisque personne ne gagnera à Roland Garros en dehors de Sinner. En revanche, je le mets en finale. Je mets Learner Tien en finale. On verra suivant le tirage au sort mais Learner Tien en finale à Roland Garros. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥