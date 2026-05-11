Notre confrère, Benoît Maylin, est un grand spécialiste des pronostics risqués et un peu farfelus. Et on ne peut pas dire qu’il a trahi sa réputation au sujet de la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).
En effet, dans l’émission « Sans Filet », sur Winamax TV, Benoît a expliqué pourquoi il voyait le jeune et talentueux américain, Learner Tien, tout sauf un grand spécialiste de la terre battue, aller en finale du Grand Chelem parisien.
Une prédiction qui a provoqué certaines railleries et moqueries de la communauté tennis sur Twitter.
Pitié, obligé de sortir de ma pause Twitter, pour remercier @BenoitMaylin de ce fou rire— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 11, 2026
S’il fait 1⁄8 déjà, je te paie un bon resto ? Sinon c’est toi, d’accord ?
pic.twitter.com/qV7VF8Xdn3
« Il y a un joueur dont on n’attend rien parmi les 15 premières têtes de série, c’est Learner Tien. Parce quiil n’est pas bon sur terre battue, il n’a aucun résultat, on ne sait pas ce qui vaut. Tous les autres sont en train de se dire : ‘Roland Garros, c’est pour moi’. Attention, je ne dis pas que Tien va gagner à Roland Garros, à aucun moment il ne gagnera Roland‐Garros puisque personne ne gagnera à Roland Garros en dehors de Sinner. En revanche, je le mets en finale. Je mets Learner Tien en finale. On verra suivant le tirage au sort mais Learner Tien en finale à Roland Garros. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:09