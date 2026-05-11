Notre confrère, Benoît Maylin, est un grand spécia­liste des pronos­tics risqués et un peu farfelus. Et on ne peut pas dire qu’il a trahi sa répu­ta­tion au sujet de la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

En effet, dans l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV, Benoît a expliqué pour­quoi il voyait le jeune et talen­tueux améri­cain, Learner Tien, tout sauf un grand spécia­liste de la terre battue, aller en finale du Grand Chelem parisien.

Une prédic­tion qui a provoqué certaines raille­ries et moque­ries de la commu­nauté tennis sur Twitter.

Pitié, obligé de sortir de ma pause Twitter, pour remer­cier @BenoitMaylin de ce fou rire



S’il fait 1⁄ 8 déjà, je te paie un bon resto ? Sinon c’est toi, d’accord ?

pic.twitter.com/qV7VF8Xdn3 — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 11, 2026

« Il y a un joueur dont on n’attend rien parmi les 15 premières têtes de série, c’est Learner Tien. Parce quiil n’est pas bon sur terre battue, il n’a aucun résultat, on ne sait pas ce qui vaut. Tous les autres sont en train de se dire : ‘Roland Garros, c’est pour moi’. Attention, je ne dis pas que Tien va gagner à Roland Garros, à aucun moment il ne gagnera Roland‐Garros puisque personne ne gagnera à Roland Garros en dehors de Sinner. En revanche, je le mets en finale. Je mets Learner Tien en finale. On verra suivant le tirage au sort mais Learner Tien en finale à Roland Garros. »