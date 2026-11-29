Plus jeune joueur de l’histoire à se qualifier pour le Masters Next Gen, qui aura lieu du 9 au 13 décembre à Milan, Moïse Kouame s’est confié sur le site officiel de l’ATP.
Le grand espoir français, aujourd’hui 134e mondial, a notamment expliqué pourquoi Novak Djokovic était son idole de jeunesse.
« Je ne sais pas si j’ai plusieurs idoles, mais j’en ai une très importante : Novak. Je le suis depuis que je suis tout petit et j’ai presque toujours été impressionné par sa résilience, par le fait qu’il n’abandonne vraiment jamais. Il tire le maximum de lui‐même. C’est quelque chose que j’ai vraiment envie de reproduire moi aussi. Il est une source d’inspiration pour moi. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.