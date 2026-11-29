Plus jeune joueur de l’histoire à se quali­fier pour le Masters Next Gen, qui aura lieu du 9 au 13 décembre à Milan, Moïse Kouame s’est confié sur le site offi­ciel de l’ATP.

Le grand espoir fran­çais, aujourd’hui 134e mondial, a notam­ment expliqué pour­quoi Novak Djokovic était son idole de jeunesse.

« Je ne sais pas si j’ai plusieurs idoles, mais j’en ai une très impor­tante : Novak. Je le suis depuis que je suis tout petit et j’ai presque toujours été impres­sionné par sa rési­lience, par le fait qu’il n’abandonne vrai­ment jamais. Il tire le maximum de lui‐même. C’est quelque chose que j’ai vrai­ment envie de repro­duire moi aussi. Il est une source d’inspiration pour moi. »