C’est le sujet de ces derniers jours : l’opération du genou de Jannik Sinner. L’Italien n’a fina­le­ment pas eu d’autre choix que de passer par la case chirurgie, la situa­tion n’évoluant pas comme il le souhai­tait. Et comme l’ont indiqué certains méde­cins spécia­listes, la réédu­ca­tion pour­rait être longue.

Comme on pouvait donc s’y attendre, Jannik Sinner a déclaré forfait pour l’édition 2027 de l’Open d’Australie, qui se dérou­lera du 17 au 31 janvier prochain à Melbourne.

L’information provient direc­te­ment de Tennis Australia qui, comme le rapportent nos confrères de RMC Sport, a confirmé avoir été informé par le joueur italien et son équipe de son absence à Melbourne.

« Nous sommes en contact régu­lier avec l’équipe de Jannik et ils nous ont confirmé qu’il ne nous rejoin­drait pas pour l’OA (l’Open d’Australie) en janvier suite à sa récente opéra­tion. » a déclaré le direc­teur de Tennis Australia.

Un forfait plutôt logique pour l’Italien, mais reste désor­mais à savoir combien de temps durera sa conva­les­cence. Lui qui n’a plus disputé le moindre match depuis Wimbledon, en juillet dernier, pour­rait, selon certains spécia­listes, espérer au mieux un retour à la compé­ti­tion à Indian Wells, en mars prochain…