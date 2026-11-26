C’est le sujet de ces derniers jours : l’opération du genou de Jannik Sinner. L’Italien n’a finalement pas eu d’autre choix que de passer par la case chirurgie, la situation n’évoluant pas comme il le souhaitait. Et comme l’ont indiqué certains médecins spécialistes, la rééducation pourrait être longue.
Comme on pouvait donc s’y attendre, Jannik Sinner a déclaré forfait pour l’édition 2027 de l’Open d’Australie, qui se déroulera du 17 au 31 janvier prochain à Melbourne.
L’information provient directement de Tennis Australia qui, comme le rapportent nos confrères de RMC Sport, a confirmé avoir été informé par le joueur italien et son équipe de son absence à Melbourne.
« Nous sommes en contact régulier avec l’équipe de Jannik et ils nous ont confirmé qu’il ne nous rejoindrait pas pour l’OA (l’Open d’Australie) en janvier suite à sa récente opération. » a déclaré le directeur de Tennis Australia.
Un forfait plutôt logique pour l’Italien, mais reste désormais à savoir combien de temps durera sa convalescence. Lui qui n’a plus disputé le moindre match depuis Wimbledon, en juillet dernier, pourrait, selon certains spécialistes, espérer au mieux un retour à la compétition à Indian Wells, en mars prochain…
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 08:12