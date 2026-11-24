C’est donc officiel : Jannik Sinner a été opéré avec succès du genou droit ce mardi en Finlande par le grand spécialiste, le docteur Lasse Lampainen.
Alors que sa durée d’indisponibilité est estimée à trois mois minimum, le joueur italien a été pris en photo quelques heures plus tard par des fans qui ont publié celle‐ci sur les réseaux sociaux.
Vêtu d’une capuche et sans béquilles, le quintuple vainqueur en Grand Chelem va désormais entamer un long chemin vers la guérison totale.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.