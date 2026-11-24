C’est donc offi­ciel : Jannik Sinner a été opéré avec succès du genou droit ce mardi en Finlande par le grand spécia­liste, le docteur Lasse Lampainen.

Alors que sa durée d’in­dis­po­ni­bi­lité est estimée à trois mois minimum, le joueur italien a été pris en photo quelques heures plus tard par des fans qui ont publié celle‐ci sur les réseaux sociaux.

Vêtu d’une capuche et sans béquilles, le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem va désor­mais entamer un long chemin vers la guérison totale.