Alors que la saison de terre battue approche à grands pas et qu’elle débutera, comme toutes les années, la première semaine du mois d’avril, le tournoi de Barcelone (du 11 au 19 avril), classé ATP 500, a dévoilé il y a quelques heures un plateau de joueurs de très haut niveau.
En plus de la présence du local et finaliste en titre, Carlos Alcaraz (battu par un impressionnant Holger Rune en 2025), Lorenzo Musetti, Félix Auger‐Aliassime, Alex De Mnaur, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev seront tous de la partie.
Côté Français, Arthur Fils, Ugo Humbert, Corentin Moutet et Adrian Mannarino seront également présents.
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Tout simplement l’un des tournois les plus relevés de la saison.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 15:45