Carlos Alcaraz n’a pas tremblé ce dimanche pour décro­cher l’un des titres qui manquaient à son fabu­leux palmarès, en s’imposant face au numéro un mondial en finale des ATP Finals.

Après avoir remporté le tournoi sans perdre la moindre rencontre, c’est un véri­table pactole que l’Espagnol a empoché, avec plus de cinq millions de dollars de gains.

Et pour­tant, ce lundi, il n’a pas perdu une minute pour rejoindre l’équipe d’Espagne à Bologne, où se déroule la phase finale de la Coupe Davis.

Une atti­tude saluée par la presse espa­gnole, notam­ment lors de l’émission El Partidazo de COPE, qui témoigne de la simpli­cité et surtout de l’amour du jeu de l’Espagnol. Loin de jouer les stars, de multi­plier les dépenses extra­va­gantes ou les soirées déme­su­rées, Carlitos préfère visi­ble­ment retrouver le chemin des courts pour défendre les couleurs de son pays.

😳 @luisgarcia4 alucina con el compro­miso de Alcaraz



🎾 »Ayer ganó 5 millones de dólares y hoy está compro­me­tido al 100% con la Davis »



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/tqvSvazhCd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2026

« Hier, il a gagné 5 millions de dollars et aujourd’hui, il est engagé à 100 % pour la Coupe Davis » a déclaré Luis Garcia.