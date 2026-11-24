Carlos Alcaraz n’a pas tremblé ce dimanche pour décrocher l’un des titres qui manquaient à son fabuleux palmarès, en s’imposant face au numéro un mondial en finale des ATP Finals.
Après avoir remporté le tournoi sans perdre la moindre rencontre, c’est un véritable pactole que l’Espagnol a empoché, avec plus de cinq millions de dollars de gains.
Et pourtant, ce lundi, il n’a pas perdu une minute pour rejoindre l’équipe d’Espagne à Bologne, où se déroule la phase finale de la Coupe Davis.
Une attitude saluée par la presse espagnole, notamment lors de l’émission El Partidazo de COPE, qui témoigne de la simplicité et surtout de l’amour du jeu de l’Espagnol. Loin de jouer les stars, de multiplier les dépenses extravagantes ou les soirées démesurées, Carlitos préfère visiblement retrouver le chemin des courts pour défendre les couleurs de son pays.
« Hier, il a gagné 5 millions de dollars et aujourd’hui, il est engagé à 100 % pour la Coupe Davis » a déclaré Luis Garcia.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 08:51