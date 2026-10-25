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La promesse de Gaël Monfils après l’an­nonce de sa retraite et de son divorce avec Elina Svitolina

Par
Thomas S
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« Je vous dis tout ». C’est avec ces quatre mots que Gaël Monfils a annoncé sa prochaine prise de parole, qui aura lieu ce lundi 26 octobre, de 18 à 20 heures, sur sa chaîne Twitch.

Officiellement retraité du tennis profes­sionnel suite, vrai­sem­bla­ble­ment, à la déci­sion de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce, le Français, après avoir publié un message soute­nant l’Ukrainienne sur son Instagram, va cette fois s’ex­primer de vive voix.

Un moment très attendu par le monde du tennis et surtout par ses fans, qui attendent des expli­ca­tions sur sa déci­sion brutale de ne pas disputer les tour­nois de Lyon et Paris où ils l’at­ten­daient en grand nombre pour lui dire au revoir. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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