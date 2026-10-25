« Je vous dis tout ». C’est avec ces quatre mots que Gaël Monfils a annoncé sa prochaine prise de parole, qui aura lieu ce lundi 26 octobre, de 18 à 20 heures, sur sa chaîne Twitch.

Officiellement retraité du tennis profes­sionnel suite, vrai­sem­bla­ble­ment, à la déci­sion de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce, le Français, après avoir publié un message soute­nant l’Ukrainienne sur son Instagram, va cette fois s’ex­primer de vive voix.

Un moment très attendu par le monde du tennis et surtout par ses fans, qui attendent des expli­ca­tions sur sa déci­sion brutale de ne pas disputer les tour­nois de Lyon et Paris où ils l’at­ten­daient en grand nombre pour lui dire au revoir.