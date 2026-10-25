« Je vous dis tout ». C’est avec ces quatre mots que Gaël Monfils a annoncé sa prochaine prise de parole, qui aura lieu ce lundi 26 octobre, de 18 à 20 heures, sur sa chaîne Twitch.
Officiellement retraité du tennis professionnel suite, vraisemblablement, à la décision de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce, le Français, après avoir publié un message soutenant l’Ukrainienne sur son Instagram, va cette fois s’exprimer de vive voix.
Un moment très attendu par le monde du tennis et surtout par ses fans, qui attendent des explications sur sa décision brutale de ne pas disputer les tournois de Lyon et Paris où ils l’attendaient en grand nombre pour lui dire au revoir.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.