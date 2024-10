Dans le sublime hommage rendu par Novak Djokovic à Rafael Nadal, la dernière phrase relève d’une impor­tance particulière.

Le grand rival de l’Espagnol annonce en effet qu’il sera présent à Malaga du 19 au 24 novembre pour les phases finales de la Coupe Davis, qui consti­tue­ront le tout dernier tournoi de la carrière de Rafa.

« Je te souhaite les meilleurs adieux possibles à Malaga avec l’équipe d’Espagne de Coupe Davis. Je serai présent en personne pour rendre hommage à ta brillante carrière », a déclaré le Serbe.

Novak Djokovic se rendra à Malaga pour la fin de carrière de Rafa Nadal.

Et il se peut qu’un certain Roger Federer, entouré de Nadal et Djokovic lors de ses adieux à Londres en 2022, fasse égale­ment le déplacement…