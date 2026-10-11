Seulement cinq jours après avoir abandonné face à Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Pékin, Alex De Minaur était déjà de retour sur le court ce dimanche, à l’occasion du troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Vainqueur du Japonais, Rei Sakamoto, l’Australien s’est ensuite exprimé en conférence de presse d’après match où il a fait une proposition qui risque de faire parler à propos de la routine au service. Extrait.
Q. Pensez‐vous que ce serait une bonne idée d’instaurer un délai entre le premier et le deuxième service, disons, pour accélérer le jeu et éviter que les joueurs ne fassent rebondir la balle autant de fois ?
ALEX de MINAUR : Entre le premier et le deuxième ? Oui, ça me va. Je pense qu’au final, cela éviterait que les joueurs essaient de prendre un peu plus de temps entre le premier et le deuxième service. Je le dis depuis longtemps déjà, et personnellement, je dirais notamment qu’il ne devrait y avoir qu’un seul lancer de balle. Donc, une fois que vous avez lancé la balle, vous devez servir, quoi qu’il arrive. Si vous décidez de ne pas le faire, c’est une faute. C’est en quelque sorte une autre astuce dont les joueurs profitent parfois : quand ils s’apprêtent à servir et qu’ils ratent leur lancer, ils peuvent recommencer toute leur routine. Je dirais donc que c’est une autre opinion personnelle qui, selon moi, serait un bon ajout.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:14