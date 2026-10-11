Seulement cinq jours après avoir aban­donné face à Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Pékin, Alex De Minaur était déjà de retour sur le court ce dimanche, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Vainqueur du Japonais, Rei Sakamoto, l’Australien s’est ensuite exprimé en confé­rence de presse d’après match où il a fait une propo­si­tion qui risque de faire parler à propos de la routine au service. Extrait.

Q. Pensez‐vous que ce serait une bonne idée d’instaurer un délai entre le premier et le deuxième service, disons, pour accé­lérer le jeu et éviter que les joueurs ne fassent rebondir la balle autant de fois ?

ALEX de MINAUR : Entre le premier et le deuxième ? Oui, ça me va. Je pense qu’au final, cela évite­rait que les joueurs essaient de prendre un peu plus de temps entre le premier et le deuxième service. Je le dis depuis long­temps déjà, et person­nel­le­ment, je dirais notam­ment qu’il ne devrait y avoir qu’un seul lancer de balle. Donc, une fois que vous avez lancé la balle, vous devez servir, quoi qu’il arrive. Si vous décidez de ne pas le faire, c’est une faute. C’est en quelque sorte une autre astuce dont les joueurs profitent parfois : quand ils s’ap­prêtent à servir et qu’ils ratent leur lancer, ils peuvent recom­mencer toute leur routine. Je dirais donc que c’est une autre opinion person­nelle qui, selon moi, serait un bon ajout.