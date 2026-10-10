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La propo­si­tion d’Andy Roddick pour épar­gner les fina­listes en Grand Chelem : « Je sais que les chaînes de télé­vi­sion n’apprécieront pas ça. Mais c’est comme ça »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Toujours aussi actif avec son podcast, Served, Andy Roddick a récem­ment tenu à aborder le sujet des fameux discours des fina­listes, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem.

Et selon l’Américain, cette déci­sion devrait revenir à la charge du joueur en ques­tion, afin de ne pas l’ac­ca­bler outre mesure. 

« Bon, c’est vrai que c’est galère. Ce n’est pas la chose la plus facile qui soit. Si tu arrives à surmonter ça et à proposer quelque chose de consis­tant, d’authentique, d’émouvant, je pense que ça change beau­coup la façon dont les gens te perçoivent, mais c’est peut‐être juste moi, je suis peut‐être trop impliqué. Je crois avoir tiré une conclu­sion sur la ques­tion : devraient‐ils le faire ou non ? Ça devrait simple­ment être une option réservée au fina­liste. ‘Je suis désolé, j’aimerais remer­cier mon équipe. Merci pour cette oppor­tu­nité’, ou alors ‘je ne pense pas pouvoir le faire pour le moment’. Je ne sais pas. C’est assez simple. Je sais que les chaînes de télé­vi­sion n’apprécieront pas ça. Mais c’est comme ça. »

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 17:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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