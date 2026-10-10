Toujours aussi actif avec son podcast, Served, Andy Roddick a récem­ment tenu à aborder le sujet des fameux discours des fina­listes, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem.

Et selon l’Américain, cette déci­sion devrait revenir à la charge du joueur en ques­tion, afin de ne pas l’ac­ca­bler outre mesure.

« Bon, c’est vrai que c’est galère. Ce n’est pas la chose la plus facile qui soit. Si tu arrives à surmonter ça et à proposer quelque chose de consis­tant, d’authentique, d’émouvant, je pense que ça change beau­coup la façon dont les gens te perçoivent, mais c’est peut‐être juste moi, je suis peut‐être trop impliqué. Je crois avoir tiré une conclu­sion sur la ques­tion : devraient‐ils le faire ou non ? Ça devrait simple­ment être une option réservée au fina­liste. ‘Je suis désolé, j’aimerais remer­cier mon équipe. Merci pour cette oppor­tu­nité’, ou alors ‘je ne pense pas pouvoir le faire pour le moment’. Je ne sais pas. C’est assez simple. Je sais que les chaînes de télé­vi­sion n’apprécieront pas ça. Mais c’est comme ça. »