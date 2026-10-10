Toujours aussi actif avec son podcast, Served, Andy Roddick a récemment tenu à aborder le sujet des fameux discours des finalistes, notamment lors des tournois du Grand Chelem.
Et selon l’Américain, cette décision devrait revenir à la charge du joueur en question, afin de ne pas l’accabler outre mesure.
« Bon, c’est vrai que c’est galère. Ce n’est pas la chose la plus facile qui soit. Si tu arrives à surmonter ça et à proposer quelque chose de consistant, d’authentique, d’émouvant, je pense que ça change beaucoup la façon dont les gens te perçoivent, mais c’est peut‐être juste moi, je suis peut‐être trop impliqué. Je crois avoir tiré une conclusion sur la question : devraient‐ils le faire ou non ? Ça devrait simplement être une option réservée au finaliste. ‘Je suis désolé, j’aimerais remercier mon équipe. Merci pour cette opportunité’, ou alors ‘je ne pense pas pouvoir le faire pour le moment’. Je ne sais pas. C’est assez simple. Je sais que les chaînes de télévision n’apprécieront pas ça. Mais c’est comme ça. »
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 17:44