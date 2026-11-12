« À l’époque où je jouais encore, il m’était difficile de défendre cette position, car beaucoup auraient pu penser que je cherchais simplement à tirer profit de ma domination sur terre battue », a tout récemment déclaré Rafael Nadal, qui, après avoir suggéré dans une interview accordée à Associated Press « un système de classement basé sur les résultats des deux dernières années, plutôt que sur une seule », tout en critiquant le nouveau format des Masters 1000 disputés sur douze jours, a proposé de réduire le nombre de tournois disputés sur dur.
« Je ne connais pas beaucoup de sports professionnels qui se pratiquent sur des surfaces pareilles. Au tennis, nous passons la majeure partie de notre temps sur des courts qui sont, disons‐le, très agressifs pour le corps et les articulations », a notamment expliqué l’homme aux 14 Roland‐Garros.
Cette sortie a fait forcément beaucoup parler et a notamment été salué par le compte Avantage Tennis sur le réseau social X.
« Nadal n’a aucun intérêt à vouloir retirer des tournois sur dur, ça augmenterait le risque qu’il perde ses records sur terre battue. C’est trop tard pour lui, mais il propose des idées qui amélioreront le futur des autres joueurs. »
Pas sûr néanmoins que l’ATP prenne un jour en compte cet avis de Rafael Nadal.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 15:52