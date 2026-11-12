« À l’époque où je jouais encore, il m’était diffi­cile de défendre cette posi­tion, car beau­coup auraient pu penser que je cher­chais simple­ment à tirer profit de ma domi­na­tion sur terre battue », a tout récem­ment déclaré Rafael Nadal, qui, après avoir suggéré dans une inter­view accordée à Associated Press « un système de clas­se­ment basé sur les résul­tats des deux dernières années, plutôt que sur une seule », tout en criti­quant le nouveau format des Masters 1000 disputés sur douze jours, a proposé de réduire le nombre de tour­nois disputés sur dur.

« Je ne connais pas beau­coup de sports profes­sion­nels qui se pratiquent sur des surfaces pareilles. Au tennis, nous passons la majeure partie de notre temps sur des courts qui sont, disons‐le, très agres­sifs pour le corps et les arti­cu­la­tions », a notam­ment expliqué l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Cette sortie a fait forcé­ment beau­coup parler et a notam­ment été salué par le compte Avantage Tennis sur le réseau social X.

« Nadal n’a aucun intérêt à vouloir retirer des tour­nois sur dur, ça augmen­te­rait le risque qu’il perde ses records sur terre battue. C’est trop tard pour lui, mais il propose des idées qui amélio­re­ront le futur des autres joueurs. »

Au contraire Nadal n’a aucun intérêt à vouloir retirer des tour­nois sur dur, ça augmen­te­rait le risque qu’il perde ses records sur terre battue.



C’est trop tard pour lui, mais il propose des idées qui amélio­re­ront le futur des autres joueurs. — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) November 11, 2026

Pas sûr néan­moins que l’ATP prenne un jour en compte cet avis de Rafael Nadal.