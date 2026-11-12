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La propo­si­tion de Nadal fait du bruit : « Rafa n’a aucun intérêt à vouloir retirer des tour­nois sur dur, ça augmen­te­rait le risque qu’il perde ses records sur terre battue »

Par
Baptiste Mulatier
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« À l’époque où je jouais encore, il m’était diffi­cile de défendre cette posi­tion, car beau­coup auraient pu penser que je cher­chais simple­ment à tirer profit de ma domi­na­tion sur terre battue », a tout récem­ment déclaré Rafael Nadal, qui, après avoir suggéré dans une inter­view accordée à Associated Press « un système de clas­se­ment basé sur les résul­tats des deux dernières années, plutôt que sur une seule », tout en criti­quant le nouveau format des Masters 1000 disputés sur douze jours, a proposé de réduire le nombre de tour­nois disputés sur dur.

« Je ne connais pas beau­coup de sports profes­sion­nels qui se pratiquent sur des surfaces pareilles. Au tennis, nous passons la majeure partie de notre temps sur des courts qui sont, disons‐le, très agres­sifs pour le corps et les arti­cu­la­tions », a notam­ment expliqué l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

Cette sortie a fait forcé­ment beau­coup parler et a notam­ment été salué par le compte Avantage Tennis sur le réseau social X. 

« Nadal n’a aucun intérêt à vouloir retirer des tour­nois sur dur, ça augmen­te­rait le risque qu’il perde ses records sur terre battue. C’est trop tard pour lui, mais il propose des idées qui amélio­re­ront le futur des autres joueurs. »

Pas sûr néan­moins que l’ATP prenne un jour en compte cet avis de Rafael Nadal.

Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 15:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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