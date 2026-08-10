« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open.

Une propo­si­tion très loin de faire l’una­ni­mité dans le monde du tennis. Les réac­tions conti­nuent de pleu­voir, et c’est désor­mais au tour de Julien Benneteau, inter­rogé par L’Equipe, d’ex­primer son désaccord.

« Je comprends que ça puisse rendre les premiers jeux plus impor­tants, alors qu’on peut s’en­nuyer sur certains débuts de match. Mais demain, va‐t‐on faire des matches de foot­ball de dix minutes ? Sur le Tour de France, va‐t‐on faire une montée sèche de 15 km vers l’Alpe d’Huez, sans les 150 km précé­dents ? Non, ça n’au­rait aucun sens. Le tennis, c’est aussi la drama­turgie qui mène aux fins de sets. Je trouve que c’est la faci­lité, parce que les modes de consom­ma­tion du sport ont changé, de vouloir raccourcir comme ça les matches. Des sets de quinze minutes, c’est vrai­ment ça qu’on veut ? », a lâché l’an­cien 25e joueur mondial.