« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avantage. Il faut garder le format en cinq sets mais maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récemment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open.
Une proposition très loin de faire l’unanimité dans le monde du tennis. Les réactions continuent de pleuvoir, et c’est désormais au tour de Julien Benneteau, interrogé par L’Equipe, d’exprimer son désaccord.
« Je comprends que ça puisse rendre les premiers jeux plus importants, alors qu’on peut s’ennuyer sur certains débuts de match. Mais demain, va‐t‐on faire des matches de football de dix minutes ? Sur le Tour de France, va‐t‐on faire une montée sèche de 15 km vers l’Alpe d’Huez, sans les 150 km précédents ? Non, ça n’aurait aucun sens. Le tennis, c’est aussi la dramaturgie qui mène aux fins de sets. Je trouve que c’est la facilité, parce que les modes de consommation du sport ont changé, de vouloir raccourcir comme ça les matches. Des sets de quinze minutes, c’est vraiment ça qu’on veut ? », a lâché l’ancien 25e joueur mondial.
Publié le lundi 10 août 2026 à 18:55