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La propo­si­tion de Novak Djokovic fait encore parler : « C’est vrai­ment ça qu’on veut ? »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open. 

Une propo­si­tion très loin de faire l’una­ni­mité dans le monde du tennis. Les réac­tions conti­nuent de pleu­voir, et c’est désor­mais au tour de Julien Benneteau, inter­rogé par L’Equipe, d’ex­primer son désaccord. 

« Je comprends que ça puisse rendre les premiers jeux plus impor­tants, alors qu’on peut s’en­nuyer sur certains débuts de match. Mais demain, va‐t‐on faire des matches de foot­ball de dix minutes ? Sur le Tour de France, va‐t‐on faire une montée sèche de 15 km vers l’Alpe d’Huez, sans les 150 km précé­dents ? Non, ça n’au­rait aucun sens. Le tennis, c’est aussi la drama­turgie qui mène aux fins de sets. Je trouve que c’est la faci­lité, parce que les modes de consom­ma­tion du sport ont changé, de vouloir raccourcir comme ça les matches. Des sets de quinze minutes, c’est vrai­ment ça qu’on veut ? », a lâché l’an­cien 25e joueur mondial. 

Publié le lundi 10 août 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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