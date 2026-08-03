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La propo­si­tion de Novak Djokovic loin de faire l’una­ni­mité : « Je ne suis abso­lu­ment pas d’ac­cord avec lui »

Par
Thomas S
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« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence à New‐York. 

Des propos qui ont fait énor­mé­ment réagir sur les réseaux sociaux, et pas forcé­ment en bien. Si la plupart des fans et des obser­va­teurs ne sont pas contre une certaine forme d’in­no­va­tion, l’idée de revoir tota­le­ment le format des matchs n’est clai­re­ment pas du goût de tout le monde. 

C’est notam­ment le cas de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui se fait le porte‐parole d’une grande majorité. 

« Je ne suis ABSOLUMENT PAS d’ac­cord avec Djokovic sur ce point. La seule chose que j’ajouterais, ce serait de supprimer l’avantage et d’introduire le point en or, mais pour le reste, je lais­se­rais les choses telles quelles. »

Publié le lundi 3 août 2026 à 18:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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