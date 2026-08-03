« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence à New‐York.

Des propos qui ont fait énor­mé­ment réagir sur les réseaux sociaux, et pas forcé­ment en bien. Si la plupart des fans et des obser­va­teurs ne sont pas contre une certaine forme d’in­no­va­tion, l’idée de revoir tota­le­ment le format des matchs n’est clai­re­ment pas du goût de tout le monde.

C’est notam­ment le cas de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui se fait le porte‐parole d’une grande majorité.

No estoy NADA de acuerdo con Djokovic aquí.



Este sería el cambio que propon­dría en el tenis.



🗣️ “Quitaría los 6 juegos por set. Jugaríamos hasta 4 juegos, posi­ble­mente sin ventaja. Mantendría el mejor de 5 sets. Haría los partidos dentro de una margen de 2 horas. Es lo mejor… https://t.co/IsZcYOlm2a — José Morón (@jmgmoron) August 3, 2026

« Je ne suis ABSOLUMENT PAS d’ac­cord avec Djokovic sur ce point. La seule chose que j’ajouterais, ce serait de supprimer l’avantage et d’introduire le point en or, mais pour le reste, je lais­se­rais les choses telles quelles. »