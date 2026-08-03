« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avantage. Il faut garder le format en cinq sets mais maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récemment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence à New‐York.
Des propos qui ont fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, et pas forcément en bien. Si la plupart des fans et des observateurs ne sont pas contre une certaine forme d’innovation, l’idée de revoir totalement le format des matchs n’est clairement pas du goût de tout le monde.
C’est notamment le cas de notre confrère espagnol, José Moron, qui se fait le porte‐parole d’une grande majorité.
No estoy NADA de acuerdo con Djokovic aquí.— José Morón (@jmgmoron) August 3, 2026
Este sería el cambio que propondría en el tenis.
🗣️ “Quitaría los 6 juegos por set. Jugaríamos hasta 4 juegos, posiblemente sin ventaja. Mantendría el mejor de 5 sets. Haría los partidos dentro de una margen de 2 horas. Es lo mejor… https://t.co/IsZcYOlm2a
« Je ne suis ABSOLUMENT PAS d’accord avec Djokovic sur ce point. La seule chose que j’ajouterais, ce serait de supprimer l’avantage et d’introduire le point en or, mais pour le reste, je laisserais les choses telles quelles. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 18:59