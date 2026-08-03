Novak Djokovic persiste et signe.
Après avoir déclaré il y a plusieurs années qu’il souhaitait abolir le format des matchs au meilleur des cinq sets, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem est allé encore plus loin dans une courte interview réalisée lors de son passage à New‐York pour la promotion de son nouveau documentaire.
Invité à livrer une opinion pour laquelle il serait « prêt à se battre jusqu’au bout, même si cela devait lui valoir beaucoup de critiques », le Serbe nous a pondu une sorte de version revisitée de l’actuel UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou.
Et ce n’est pas une très bonne nouvelle pour la grande et riche histoire de ce sport.
🗣️🇷🇸 Novak Djokovic sur l’opinion tennis qu’il défend à 100% : « Changer le format du score, jouer jusqu’à 4 jeux par set, sans avantage. Garder le format en cinq sets. Maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. » pic.twitter.com/Gqu7Mssfkw— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 3, 2026
« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avantage. Il faut garder le format en cinq sets mais maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. »
On a mal à notre tennis, et à notre Djokovic…
Publié le lundi 3 août 2026 à 17:17