Novak Djokovic persiste et signe.

Après avoir déclaré il y a plusieurs années qu’il souhai­tait abolir le format des matchs au meilleur des cinq sets, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem est allé encore plus loin dans une courte inter­view réalisée lors de son passage à New‐York pour la promo­tion de son nouveau documentaire.

Invité à livrer une opinion pour laquelle il serait « prêt à se battre jusqu’au bout, même si cela devait lui valoir beau­coup de critiques », le Serbe nous a pondu une sorte de version revi­sitée de l’ac­tuel UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou.

Et ce n’est pas une très bonne nouvelle pour la grande et riche histoire de ce sport.

🗣️🇷🇸 Novak Djokovic sur l’opinion tennis qu’il défend à 100% : « Changer le format du score, jouer jusqu’à 4 jeux par set, sans avan­tage. Garder le format en cinq sets. Maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. » pic.twitter.com/Gqu7Mssfkw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 3, 2026

« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. »

On a mal à notre tennis, et à notre Djokovic…