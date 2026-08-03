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La propo­si­tion de Novak Djokovic qui pour­rait tuer le tennis : « Il faut changer le format du score et main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic persiste et signe.

Après avoir déclaré il y a plusieurs années qu’il souhai­tait abolir le format des matchs au meilleur des cinq sets, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem est allé encore plus loin dans une courte inter­view réalisée lors de son passage à New‐York pour la promo­tion de son nouveau documentaire. 

Invité à livrer une opinion pour laquelle il serait « prêt à se battre jusqu’au bout, même si cela devait lui valoir beau­coup de critiques », le Serbe nous a pondu une sorte de version revi­sitée de l’ac­tuel UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou. 

Et ce n’est pas une très bonne nouvelle pour la grande et riche histoire de ce sport. 

« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. »

On a mal à notre tennis, et à notre Djokovic…

Publié le lundi 3 août 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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