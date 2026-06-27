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La propo­si­tion inat­tendue de Djokovic à Federer et Nadal : « Je suis toujours ouvert… »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’un événe­ment lié à son nouveau parte­na­riat avec la société d’in­ves­tis­se­ment 
General Atlantic, Novak Djokovic a lancé un appel à ses deux plus grands rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal. 

Au‐delà d’une discus­sion à cœur ouvert sur leur riva­lité légen­daire, le Serbe s’est dit très inté­ressé par l’idée de s’as­so­cier avec ses deux anciens adver­saires dans le monde des affaires.

« J’adorerais avoir l’occasion de m’asseoir avec eux deux, rien que nous trois, sans inter­rup­tions ni distrac­tions, et de pouvoir parler de tout : de ce que nous ressen­tons lorsque nous jouons les uns contre les autres, de ce que nous pensions les uns des autres. Je suis sûr qu’il y aurait énor­mé­ment de choses à dire autour de cette table. Je suis égale­ment toujours ouvert à faire des affaires et à colla­borer avec eux, que ce soit dans le domaine du tennis, du sport, de la tech­no­logie ou de tout autre projet », a déclaré l’homme aux 24 titre sud Grand Chelem dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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