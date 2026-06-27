Lors d’un événement lié à son nouveau partenariat avec la société d’investissement
General Atlantic, Novak Djokovic a lancé un appel à ses deux plus grands rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal.
Au‐delà d’une discussion à cœur ouvert sur leur rivalité légendaire, le Serbe s’est dit très intéressé par l’idée de s’associer avec ses deux anciens adversaires dans le monde des affaires.
« J’adorerais avoir l’occasion de m’asseoir avec eux deux, rien que nous trois, sans interruptions ni distractions, et de pouvoir parler de tout : de ce que nous ressentons lorsque nous jouons les uns contre les autres, de ce que nous pensions les uns des autres. Je suis sûr qu’il y aurait énormément de choses à dire autour de cette table. Je suis également toujours ouvert à faire des affaires et à collaborer avec eux, que ce soit dans le domaine du tennis, du sport, de la technologie ou de tout autre projet », a déclaré l’homme aux 24 titre sud Grand Chelem dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 12:24