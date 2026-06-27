Lors d’un événe­ment lié à son nouveau parte­na­riat avec la société d’in­ves­tis­se­ment

General Atlantic, Novak Djokovic a lancé un appel à ses deux plus grands rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal.

Au‐delà d’une discus­sion à cœur ouvert sur leur riva­lité légen­daire, le Serbe s’est dit très inté­ressé par l’idée de s’as­so­cier avec ses deux anciens adver­saires dans le monde des affaires.

« J’adorerais avoir l’occasion de m’asseoir avec eux deux, rien que nous trois, sans inter­rup­tions ni distrac­tions, et de pouvoir parler de tout : de ce que nous ressen­tons lorsque nous jouons les uns contre les autres, de ce que nous pensions les uns des autres. Je suis sûr qu’il y aurait énor­mé­ment de choses à dire autour de cette table. Je suis égale­ment toujours ouvert à faire des affaires et à colla­borer avec eux, que ce soit dans le domaine du tennis, du sport, de la tech­no­logie ou de tout autre projet », a déclaré l’homme aux 24 titre sud Grand Chelem dans des propos relayés par Punto de Break.