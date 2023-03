Mais à quoi joue Frances Tiafoe ?

Alors qu’il donnait une inter­view au maga­zine Forbes où il parlait de sa rela­tion parti­cu­lière avec le public, le 14e joueur mondial a mani­fes­te­ment perdu les pédales en faisant une propo­si­tion en totale contra­dic­tion avec la tradi­tion et les valeurs de ce sport.

« J’irai toujours sur le court, en compé­ti­tion, avec le sourire, en faisant parti­ciper le public et en lui donnant l’im­pres­sion de faire partie de ce voyage fou que nous appe­lons la vie. Je pense qu’ils appré­cient vrai­ment cela. Je ne me mets pas en scène pour les gens, c’est ce que je suis. J’aime que les gens soient heureux. Je pense que les fans devraient pouvoir aller et venir, se déplacer et parler pendant les matchs. Imaginez aller à un match de basket et ne rien dire », a déclaré l’Américain tout en admet­tant que certains événe­ments devraient conserver une partie de la tradi­tion, comme Wimbledon, mais « en dehors de cela, commen­çons à changer les choses pour amener de jeunes fans à regarder le tennis. »

Sur ce coup‐là, Frances, malgré son enthou­siasme débor­dant et commu­ni­catif, ne va pas se faire que des amis…