Récemment aperçu aux côtés d’Alexander Zverev, qui s’est entraîné pendant plusieurs jours du côté de la Rafa Nadal Academy, à Majorque, Toni Nadal s’est récem­ment exprimé pour nos confrères de Clay Tenis.

Et l’oncle le plus célèbre du tennis est notam­ment revenu sur sa forme de colla­bo­ra­tion avec Félix Auger‐Aliassime entre 2021 et 2023. Un rôle de conseiller spécial qu’il est prêt à reprendre, et ce, de manière tota­le­ment gratuite. Une rareté sur le circuit principal.

« Outre le fait que j’ai apprécié de revenir sur le circuit pendant quelques semaines, je pense que nous avons fait du bon travail. On a commencé, il était 22e au clas­se­ment mondial et il est passé 6e l’année suivante. Pour moi, c’était stimu­lant, c’était une grande étape, mais j’ai moi‐même dit à Felix : ‘Tu as besoin de quel­qu’un qui s’im­plique beau­coup plus’. Mais cela ne veut pas dire que la rela­tion ne peut pas reprendre. Je lui ai égale­ment dit : ‘Si tu veux venir à l’aca­démie, je serai toujours prêt à t’aider. Gratuitement’. »