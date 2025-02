Quelques jours après avoir pris la défense de Jannik Sinner concer­nant son affaire de dopage pour laquelle il aurait dû être jugé en avril prochain, la PTPA, l’as­so­cia­tion créée par Novak Djokovic en 2019 ayant pour but de faire bouger les lignes, n’a mani­fes­te­ment pas trop apprécié de voir l’Agence Mondiale Antidopage négo­cier en secret avec le numéro 1 mondial pour lui accorder une suspen­sion de trois mois.

Selon la PTPA, cela montre une nouvelle fois à quel point le système est cloi­sonné et partial.

PTPA state­ment regar­ding the Jannik Sinner case. pic.twitter.com/WVSbtljUxt — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) February 15, 2025

« Quel que soit votre choix, plusieurs choses sont désor­mais claires. Le « système » n’est pas un système. C’est un club. La prétendue discré­tion au cas par cas n’est en fait qu’une couver­ture pour des accords sur mesure, un trai­te­ment inéqui­table et des déci­sions inco­hé­rentes. Il ne s’agit pas seule­ment de résul­tats diffé­rents pour des joueurs diffé­rents. C’est le manque de trans­pa­rence. L’absence de procé­dure. Le manque de cohé­rence. Le manque de crédi­bi­lité de l’al­phabet des agences char­gées de régle­menter nos sports et nos athlètes. Le manque d’en­ga­ge­ment de l’ATP, de la WTA, des Grands Chelems, de l’ITIA et de l’AMA à réformer et à créer un système équi­table et trans­pa­rent pour l’avenir. Cette partia­lité est inac­cep­table pour tous les athlètes et témoigne d’un profond manque de respect à l’égard de chaque sport et de ses suppor­ters. Il est temps que les choses changent. Et nous le ferons. »