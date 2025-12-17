AccueilATPLa raison de la séparation entre Alcaraz et Ferrero déjà dévoilée :...
La raison de la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero déjà dévoilée : « La rupture a eu lieu il y a deux jours… »

Par Baptiste Mulatier

Ce mardi, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé à la surprise géné­rale la fin de leur collaboration. 

Alors que tous les obser­va­teurs spéculent depuis plusieurs heures sur les raisons de cette sépa­ra­tion, Javier de Diego, qui officie pour la Radio natio­nale d’Espagne (RNE), a apporté un début d’explication. 

« La rupture a eu lieu il y a 2 jours en raison de diver­gences dans la négo­cia­tion du contrat qui liait Ferrero en tant qu’en­traî­neur de Carlitos. Ce n’est pas la consé­quence d’un coup de sang, ce sont des diver­gences dans la négo­cia­tion contrac­tuelle », a affirmé le jour­na­liste espa­gnol à l’antenne. 

Une histoire de gros sous ? Une infor­ma­tion qui demande confir­ma­tion mais il est déjà certain que les décla­ra­tions des prin­ci­paux inté­ressés seront très atten­dues dans les prochaines semaines. 

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 18:54

