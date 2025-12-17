Ce mardi, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé à la surprise géné­rale la fin de leur collaboration.

Alors que tous les obser­va­teurs spéculent depuis plusieurs heures sur les raisons de cette sépa­ra­tion, Javier de Diego, qui officie pour la Radio natio­nale d’Espagne (RNE), a apporté un début d’explication.

« La rupture a eu lieu il y a 2 jours en raison de diver­gences dans la négo­cia­tion du contrat qui liait Ferrero en tant qu’en­traî­neur de Carlitos. Ce n’est pas la consé­quence d’un coup de sang, ce sont des diver­gences dans la négo­cia­tion contrac­tuelle », a affirmé le jour­na­liste espa­gnol à l’antenne.

No ha sido un calentón… pero sí ha sido repen­tino. La ruptura se produce hace 2 días durante la nego­cia­ción del contrato de Ferrero para el próximo año.#Alcaraz #Ferrero https://t.co/qdy0QBIpB5 — Javier de Diego (@dediegoYpunto) December 17, 2025

Une histoire de gros sous ? Une infor­ma­tion qui demande confir­ma­tion mais il est déjà certain que les décla­ra­tions des prin­ci­paux inté­ressés seront très atten­dues dans les prochaines semaines.