Ce mardi, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé à la surprise générale la fin de leur collaboration.
Alors que tous les observateurs spéculent depuis plusieurs heures sur les raisons de cette séparation, Javier de Diego, qui officie pour la Radio nationale d’Espagne (RNE), a apporté un début d’explication.
« La rupture a eu lieu il y a 2 jours en raison de divergences dans la négociation du contrat qui liait Ferrero en tant qu’entraîneur de Carlitos. Ce n’est pas la conséquence d’un coup de sang, ce sont des divergences dans la négociation contractuelle », a affirmé le journaliste espagnol à l’antenne.
No ha sido un calentón… pero sí ha sido repentino. La ruptura se produce hace 2 días durante la negociación del contrato de Ferrero para el próximo año.#Alcaraz #Ferrero https://t.co/qdy0QBIpB5— Javier de Diego (@dediegoYpunto) December 17, 2025
Une histoire de gros sous ? Une information qui demande confirmation mais il est déjà certain que les déclarations des principaux intéressés seront très attendues dans les prochaines semaines.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 18:54