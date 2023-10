Si la colla­bo­ra­tion entre Holger Rune et Boris Becker, offi­cia­lisée cette semaine, venait à se pour­suivre en 2024, l’en­traî­neur alle­mand ne pourra sans doute pas accom­pa­gner son joueur à Wimbledon et lors des autres tour­nois sur gazon en Angleterre.

Comme l’ex­plique Tennis365, Becker n’a actuel­le­ment « pas le droit d’en­trer au Royaume‐Uni en vertu des condi­tions de sa sortie de prison ».

Condamné en avril 2022 à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale, « Boum Boum » a avait quitté sa prison de Londres en décembre 2022 grâce à un programme de libé­ra­tion anti­cipée dédiée aux étrangers.

