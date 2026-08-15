Accueil ATP

La raison pour laquelle Roger Federer n’est plus milliardaire

Par
Baptiste Mulatier
-
0

Mauvaise nouvelle pour Roger Federer. 

Alors qu’il avait offi­ciel­le­ment rejoint le club des milliar­daires en début d’année, le Suisse a vu sa fortune repasser sous la barre symbo­lique du milliard de dollars. Selon le célèbre maga­zine Forbes, cette baisse s’explique par la chute du cours de l’action On, marque dont l’ancien maestro est actionnaire.

Roger Federer aurait ainsi vu son patri­moine fondre de 52 millions de dollars, pour s’établir désor­mais à 952,4 millions de dollars.

Une somme qui reste évidem­ment consi­dé­rable pour le Suisse, qui s’apprête par ailleurs à faire son entrée au Hall of Fame du tennis.

Publié le samedi 15 août 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥