Mauvaise nouvelle pour Roger Federer.

Alors qu’il avait offi­ciel­le­ment rejoint le club des milliar­daires en début d’année, le Suisse a vu sa fortune repasser sous la barre symbo­lique du milliard de dollars. Selon le célèbre maga­zine Forbes, cette baisse s’explique par la chute du cours de l’action On, marque dont l’ancien maestro est actionnaire.

Roger Federer aurait ainsi vu son patri­moine fondre de 52 millions de dollars, pour s’établir désor­mais à 952,4 millions de dollars.

Roger Federer Is No Longer A Billionaire After Sneaker Brand Shares Slumphttps://t.co/tQ7DkUORI4 pic.twitter.com/54Zug25z4L — Forbes (@Forbes) August 11, 2026

Une somme qui reste évidem­ment consi­dé­rable pour le Suisse, qui s’apprête par ailleurs à faire son entrée au Hall of Fame du tennis.