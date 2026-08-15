Mauvaise nouvelle pour Roger Federer.
Alors qu’il avait officiellement rejoint le club des milliardaires en début d’année, le Suisse a vu sa fortune repasser sous la barre symbolique du milliard de dollars. Selon le célèbre magazine Forbes, cette baisse s’explique par la chute du cours de l’action On, marque dont l’ancien maestro est actionnaire.
Roger Federer aurait ainsi vu son patrimoine fondre de 52 millions de dollars, pour s’établir désormais à 952,4 millions de dollars.
Roger Federer Is No Longer A Billionaire After Sneaker Brand Shares Slumphttps://t.co/tQ7DkUORI4 pic.twitter.com/54Zug25z4L— Forbes (@Forbes) August 11, 2026
Une somme qui reste évidemment considérable pour le Suisse, qui s’apprête par ailleurs à faire son entrée au Hall of Fame du tennis.
Publié le samedi 15 août 2026 à 08:54