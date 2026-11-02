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La réac­tion d’Alcaraz après l’ar­rivée de son ex‐coach, Ferrero, dans l’équipe de Shelton : « Je vais le suivre de près »

Par
Baptiste Mulatier
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La nouvelle est tombée dimanche, au moment où Carlos Alcaraz rempor­tait l’ATP 500 de Vienne grâce à une victoire en finale contre Alex de Minaur (6−1, 6–4).

Coach de l’Espagnol depuis leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003, Juan Carlos Ferrero, va reprendre du service avec Ben Shelton.

En confé­rence de presse après son sacre en Autriche, Alcaraz a été inter­rogé sur cette asso­cia­tion entre son ex‐entraîneur, qu’il consi­dé­rait comme un « deuxième père », et l’ac­tuel 4e mondial.

« Je pense que ce sera un excellent renfort pour l’équipe de Ben. Je suis persuadé que Juanki va faire du très bon travail et qu’il aidera Ben à progresser et à élever son niveau. Je vais le suivre de près », a répondu le septuple lauréat en Grand Chelem, qui a juste­ment été battu par Ben Shelton en quarts de finale du dernier US Open.

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 08:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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