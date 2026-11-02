La nouvelle est tombée dimanche, au moment où Carlos Alcaraz rempor­tait l’ATP 500 de Vienne grâce à une victoire en finale contre Alex de Minaur (6−1, 6–4).

Coach de l’Espagnol depuis leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003, Juan Carlos Ferrero, va reprendre du service avec Ben Shelton.

En confé­rence de presse après son sacre en Autriche, Alcaraz a été inter­rogé sur cette asso­cia­tion entre son ex‐entraîneur, qu’il consi­dé­rait comme un « deuxième père », et l’ac­tuel 4e mondial.

🎙️ Carlos responds to the Juan Carlos Ferrero coaching news (origi­nally sche­duled for November 9, but moved to today) after the Vienna final :



“I think it’s going to be a great addi­tion to Ben Shelton’s team. And I think Juanki is going to do great and it’s going to help him a… — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) November 1, 2026

« Je pense que ce sera un excellent renfort pour l’équipe de Ben. Je suis persuadé que Juanki va faire du très bon travail et qu’il aidera Ben à progresser et à élever son niveau. Je vais le suivre de près », a répondu le septuple lauréat en Grand Chelem, qui a juste­ment été battu par Ben Shelton en quarts de finale du dernier US Open.