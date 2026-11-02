La nouvelle est tombée dimanche, au moment où Carlos Alcaraz remportait l’ATP 500 de Vienne grâce à une victoire en finale contre Alex de Minaur (6−1, 6–4).
Coach de l’Espagnol depuis leur séparation surprise en décembre dernier, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003, Juan Carlos Ferrero, va reprendre du service avec Ben Shelton.
En conférence de presse après son sacre en Autriche, Alcaraz a été interrogé sur cette association entre son ex‐entraîneur, qu’il considérait comme un « deuxième père », et l’actuel 4e mondial.
« Je pense que ce sera un excellent renfort pour l’équipe de Ben. Je suis persuadé que Juanki va faire du très bon travail et qu’il aidera Ben à progresser et à élever son niveau. Je vais le suivre de près », a répondu le septuple lauréat en Grand Chelem, qui a justement été battu par Ben Shelton en quarts de finale du dernier US Open.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.