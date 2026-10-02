Séparé au cours de l’été de son entraîneur historique, Frédéric Fontang, après 10 ans de collaboration, Félix Auger‐Aliassime a récemment annoncé qu’il serait désormais accompagné par l’ancien coach de Federer, Ivan Ljubicic.
Une association qui promet. Lorsque l’on a vu Félix atteindre la 4e place mondiale avec l’entraîneur français, on peut se demander si le Croate sera le coach qui lui permettra de franchir un nouveau cap pour atteindre un jour le Top 3 mondial, voire mieux.
Le Canadien s’est exprimé sur son compte X au sujet de cette nouvelle association et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir hâte :
« Ravi de commencer un nouveau chapitre avec Ivan. C’est parti, au travail ! » s’est exclamé Félix Auger‐Aliassime.
Des mots brefs, mais qui démontrent la motivation du Québécois à démarrer cette nouvelle collaboration.
L’actuel 5e joueur mondial était cette semaine engagé du côté de Pékin, mais il s’est incliné dès le premier tour face à Karen Khachanov.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 14:40