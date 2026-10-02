Accueil ATP

La réac­tion d’Auger-Aliassime après avoir embauché l’an­cien coach de Federer

Par
Henri Touchard
-
2096

Séparé au cours de l’été de son entraî­neur histo­rique, Frédéric Fontang, après 10 ans de colla­bo­ra­tion, Félix Auger‐Aliassime a récem­ment annoncé qu’il serait désor­mais accom­pagné par l’ancien coach de Federer, Ivan Ljubicic.

Une asso­cia­tion qui promet. Lorsque l’on a vu Félix atteindre la 4e place mondiale avec l’entraîneur fran­çais, on peut se demander si le Croate sera le coach qui lui permettra de fran­chir un nouveau cap pour atteindre un jour le Top 3 mondial, voire mieux.

Le Canadien s’est exprimé sur son compte X au sujet de cette nouvelle asso­cia­tion et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir hâte :

« Ravi de commencer un nouveau chapitre avec Ivan. C’est parti, au travail ! » s’est exclamé Félix Auger‐Aliassime.

Des mots brefs, mais qui démontrent la moti­va­tion du Québécois à démarrer cette nouvelle collaboration.

L’actuel 5e joueur mondial était cette semaine engagé du côté de Pékin, mais il s’est incliné dès le premier tour face à Karen Khachanov.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥