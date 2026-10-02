Séparé au cours de l’été de son entraî­neur histo­rique, Frédéric Fontang, après 10 ans de colla­bo­ra­tion, Félix Auger‐Aliassime a récem­ment annoncé qu’il serait désor­mais accom­pagné par l’ancien coach de Federer, Ivan Ljubicic.

Une asso­cia­tion qui promet. Lorsque l’on a vu Félix atteindre la 4e place mondiale avec l’entraîneur fran­çais, on peut se demander si le Croate sera le coach qui lui permettra de fran­chir un nouveau cap pour atteindre un jour le Top 3 mondial, voire mieux.

Le Canadien s’est exprimé sur son compte X au sujet de cette nouvelle asso­cia­tion et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir hâte :

Excited to start a new chapter with Ivan 😁

Let’s get to work 💪🏽 pic.twitter.com/iBR48RsGlh — Félix AugerAliassime (@felixtennis) October 2, 2026

« Ravi de commencer un nouveau chapitre avec Ivan. C’est parti, au travail ! » s’est exclamé Félix Auger‐Aliassime.

Des mots brefs, mais qui démontrent la moti­va­tion du Québécois à démarrer cette nouvelle collaboration.

L’actuel 5e joueur mondial était cette semaine engagé du côté de Pékin, mais il s’est incliné dès le premier tour face à Karen Khachanov.