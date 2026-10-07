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La réac­tion de Carlos Alcaraz après l’an­nonce de Jannik Sinner, forfait pour le reste de la saison

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Toujours aussi classe, Carlos Alcaraz a pris le temps d’adresser un message à son plus grand rival après son sacre à Tokyo. 

« Mec ! Tu revien­dras plus fort que. Garde la tête haute, je te souhaite un prompt réta­blis­se­ment », a écrit l’Espagnol, lui‐même absent quatre mois et demi d’avril à août en raison d’une bles­sure au poignet. 

Le respect entre immenses champions. 

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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