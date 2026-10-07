Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou. »
Toujours aussi classe, Carlos Alcaraz a pris le temps d’adresser un message à son plus grand rival après son sacre à Tokyo.
« Mec ! Tu reviendras plus fort que. Garde la tête haute, je te souhaite un prompt rétablissement », a écrit l’Espagnol, lui‐même absent quatre mois et demi d’avril à août en raison d’une blessure au poignet.
Carlos Alcaraz shows support under Jannik Sinner’s IG post where he announced that his 2026 season is over due to his knee injury :“Man ! You will come back stronger. Keep your head up, wishing you a speedy recovery 🙏🏽🙏🏽”❤️ https://t.co/D5gBnJWq9S— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 6, 2026
Le respect entre immenses champions.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 08:55