Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Toujours aussi classe, Carlos Alcaraz a pris le temps d’adresser un message à son plus grand rival après son sacre à Tokyo.

« Mec ! Tu revien­dras plus fort que. Garde la tête haute, je te souhaite un prompt réta­blis­se­ment », a écrit l’Espagnol, lui‐même absent quatre mois et demi d’avril à août en raison d’une bles­sure au poignet.

Carlos Alcaraz shows support under Jannik Sinner’s IG post where he announced that his 2026 season is over due to his knee injury :“Man ! You will come back stronger. Keep your head up, wishing you a speedy reco­very 🙏🏽🙏🏽”❤️ https://t.co/D5gBnJWq9S — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 6, 2026

Le respect entre immenses champions.