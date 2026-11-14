Alors qu’ils ne s’étaient plus croisés depuis leur sépa­ra­tion inat­tendue et un peu brutale en décembre 2025, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se sont revus ce samedi, à l’oc­ca­sion d’une session d’en­traî­ne­ment en marge du Masters de Turin, qui débute ce dimanche.

Désormais coach de Ben Shelton, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 2003 n’a pas caché son émotion au moment d’en­lacer celui avec qui il a gravi tous les éche­lons pendant près de sept ans.

Désireux de partager ce moment sur son compte Instagram, Carlitos a ajouté un petit message pour son mentor.

« Je suis content de te revoir sur les courts », a écrit celui qui débu­tera son tournoi ce lundi face à Frances Tiafoe (à partir de 14 heures).