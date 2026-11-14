Désormais coach de Ben Shelton, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros en 2003 n’a pas caché son émotion au moment d’enlacer celui avec qui il a gravi tous les échelons pendant près de sept ans.
Désireux de partager ce moment sur son compte Instagram, Carlitos a ajouté un petit message pour son mentor.
« Je suis content de te revoir sur les courts », a écrit celui qui débutera son tournoi ce lundi face à Frances Tiafoe (à partir de 14 heures).
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.