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La réac­tion de Carlos Alcaraz après ses grandes retrou­vailles avec son mentor, Juan Carlos Ferrero

Par
Thomas S
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Alors qu’ils ne s’étaient plus croisés depuis leur sépa­ra­tion inat­tendue et un peu brutale en décembre 2025, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se sont revus ce samedi, à l’oc­ca­sion d’une session d’en­traî­ne­ment en marge du Masters de Turin, qui débute ce dimanche.

Désormais coach de Ben Shelton, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 2003 n’a pas caché son émotion au moment d’en­lacer celui avec qui il a gravi tous les éche­lons pendant près de sept ans.

Désireux de partager ce moment sur son compte Instagram, Carlitos a ajouté un petit message pour son mentor. 

« Je suis content de te revoir sur les courts », a écrit celui qui débu­tera son tournoi ce lundi face à Frances Tiafoe (à partir de 14 heures). 

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 19:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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