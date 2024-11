Si Viktor Troicki avait révélé que son ami et compa­triote Novak Djokovic était à la recherche d’un grand nom pour l’en­traîner, personne n’avait misé sur Andy Murray. D’abord parce qu’il a pris sa retraite il y a trois mois seule­ment et égale­ment parce qu’il a été l’un des plus grands rivaux de Nole, avec qui il s’est néan­moins toujours très bien entendu.

Et alors que les obser­va­teurs, fans et suiveurs du tennis attendent le début de saison en Australie avec impa­tience pour suivre cette asso­cia­tion inat­tendue, la mère d’Andy, Judy Murray, a elle déjà sorti les pop‐corns…

… Et elle n’est pas la seule !