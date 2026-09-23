« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », avouait Novak Djokovic aux Etats‐Unis, où il a connu une période parti­cu­liè­re­ment diffi­cile. Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a souf­fert de problèmes physiques qui l’ont consi­dé­ra­ble­ment gêné sur le court.

Alors que certains obser­va­teurs évoquent déjà une possible retraite pour le Serbe, qui a « déjà fini le jeu » et pour­rait, à 39 ans, s’accorder tout le repos qu’il souhaite, Djokovic n’a pas l’in­ten­tion de tourner la page. Il parti­ci­pera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.

Filmé à l’entraînement à Athènes, en Grèce, où il réside avec sa famille, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue de travailler et ne semble pas décidé à baisser les bras.

Alors, profitons‐en. Car chaque appa­ri­tion de Novak Djokovic est désor­mais un peu plus précieuse