« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », avouait Novak Djokovic aux Etats‐Unis, où il a connu une période particulièrement difficile. Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a souffert de problèmes physiques qui l’ont considérablement gêné sur le court.
Alors que certains observateurs évoquent déjà une possible retraite pour le Serbe, qui a « déjà fini le jeu » et pourrait, à 39 ans, s’accorder tout le repos qu’il souhaite, Djokovic n’a pas l’intention de tourner la page. Il participera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.
Filmé à l’entraînement à Athènes, en Grèce, où il réside avec sa famille, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue de travailler et ne semble pas décidé à baisser les bras.
. @DjokerNole with Dimitar Kuzmanov in Athens 🇬🇷— Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) September 22, 2026
» Slava Bogu ! Hvala Nole ! 🙏☦️🇷🇸 🇧🇬 » #Greece #Djokovic #NoleFam pic.twitter.com/FYjZRlayYU
Alors, profitons‐en. Car chaque apparition de Novak Djokovic est désormais un peu plus précieuse
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 16:42