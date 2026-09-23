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La réac­tion de Novak Djokovic après sa tournée améri­caine cauchemardesque

Par
Baptiste Mulatier
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« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », avouait Novak Djokovic aux Etats‐Unis, où il a connu une période parti­cu­liè­re­ment diffi­cile. Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a souf­fert de problèmes physiques qui l’ont consi­dé­ra­ble­ment gêné sur le court.

Alors que certains obser­va­teurs évoquent déjà une possible retraite pour le Serbe, qui a « déjà fini le jeu » et pour­rait, à 39 ans, s’accorder tout le repos qu’il souhaite, Djokovic n’a pas l’in­ten­tion de tourner la page. Il parti­ci­pera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2015.

Filmé à l’entraînement à Athènes, en Grèce, où il réside avec sa famille, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue de travailler et ne semble pas décidé à baisser les bras.

Alors, profitons‐en. Car chaque appa­ri­tion de Novak Djokovic est désor­mais un peu plus précieuse

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 16:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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