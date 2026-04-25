Même si Carlos Alcaraz avait déjà préparé le terrain en confiant que « forcer pour Roland‐Garros pour­rait le péna­liser lour­de­ment à l’avenir », l’annonce de son forfait pour Rome et Paris a résonné comme un véri­table séisme dans le monde du tennis.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, Rafael. Nadal, n’a pas tardé à adresser un message de soutien à son compa­triote et double tenant du titre Porte d’Auteuil, actuel­le­ment blessé au poignet.

« Courage, Carlos ! J’espère que tu te remet­tras le plus vite possible. Ces moments diffi­ciles mettent en valeur tout ce que tu accom­plis. Bon courage et je t’embrasse très fort ! », a écrit le Majorquin sur les réseaux sociaux.

¡Mucho ánimo, Carlos ! Espero que tengas una recu­pe­ra­ción lo más rápida posible. Estos momentos de difi­cultad ponen en valor todo lo que estás haciendo. ¡Mucha fuerza y un abrazo fuerte ! 💪🏼 https://t.co/eZP5Ab8Yn0 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 24, 2026

Un message qui devrait apporter un peu de récon­fort à Carlos Alcaraz dans cette période délicate.