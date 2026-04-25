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La réac­tion de Rafael Nadal après le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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Même si Carlos Alcaraz avait déjà préparé le terrain en confiant que « forcer pour Roland‐Garros pour­rait le péna­liser lour­de­ment à l’avenir », l’annonce de son forfait pour Rome et Paris a résonné comme un véri­table séisme dans le monde du tennis.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, Rafael. Nadal, n’a pas tardé à adresser un message de soutien à son compa­triote et double tenant du titre Porte d’Auteuil, actuel­le­ment blessé au poignet.

« Courage, Carlos ! J’espère que tu te remet­tras le plus vite possible. Ces moments diffi­ciles mettent en valeur tout ce que tu accom­plis. Bon courage et je t’embrasse très fort ! », a écrit le Majorquin sur les réseaux sociaux. 

Un message qui devrait apporter un peu de récon­fort à Carlos Alcaraz dans cette période délicate.

Publié le samedi 25 avril 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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