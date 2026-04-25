Même si Carlos Alcaraz avait déjà préparé le terrain en confiant que « forcer pour Roland‐Garros pourrait le pénaliser lourdement à l’avenir », l’annonce de son forfait pour Rome et Paris a résonné comme un véritable séisme dans le monde du tennis.
L’homme aux 14 Roland‐Garros, Rafael. Nadal, n’a pas tardé à adresser un message de soutien à son compatriote et double tenant du titre Porte d’Auteuil, actuellement blessé au poignet.
« Courage, Carlos ! J’espère que tu te remettras le plus vite possible. Ces moments difficiles mettent en valeur tout ce que tu accomplis. Bon courage et je t’embrasse très fort ! », a écrit le Majorquin sur les réseaux sociaux.
¡Mucho ánimo, Carlos ! Espero que tengas una recuperación lo más rápida posible. Estos momentos de dificultad ponen en valor todo lo que estás haciendo. ¡Mucha fuerza y un abrazo fuerte ! 💪🏼 https://t.co/eZP5Ab8Yn0— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 24, 2026
Un message qui devrait apporter un peu de réconfort à Carlos Alcaraz dans cette période délicate.
Publié le samedi 25 avril 2026 à 08:01