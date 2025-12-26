AccueilATP"La réaction de Rafael Nadal qui découvre la plaque en son honneur...
ATP

« La réac­tion de Rafael Nadal qui découvre la plaque en son honneur sur le court Philippe Chatrier à Roland‐Garros est, pour moi, la vidéo de l’année », affirme José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

185

En mai dernier, six mois après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal rece­vait une céré­monie en son honneur à Roland‐Garros, et décou­vrait cette fameuse plaque sur le court Philippe‐Chatrier, avec son empreinte de pied.

En cette fin d’année 2025, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a souhaité revenir sur ce moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant et fort. 

« L’année 2025 touche à sa fin et voici, pour moi, la vidéo de l’année. La réac­tion de Rafa Nadal lors du dévoi­le­ment de sa plaque au stade Philippe Chatrier. J’en ai la chair de poule. »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 09:51

Article précédent
Rusedski pas convaincu par un grand talent du circuit : « Il n’est pas comme Alcaraz ou Sinner. Tout le monde parle de lui mais souvenez‐vous de Zverev, quand on disait qu’il était l’hé­ri­tier de Federer, Nadal et Djokovic »
Article suivant
Sinner prend un gros risque avant le début de saison 2026

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.