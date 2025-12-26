En mai dernier, six mois après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal recevait une cérémonie en son honneur à Roland‐Garros, et découvrait cette fameuse plaque sur le court Philippe‐Chatrier, avec son empreinte de pied.
En cette fin d’année 2025, le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a souhaité revenir sur ce moment particulièrement émouvant et fort.
Se va a ir 2025 y este es, para mí, el vídeo del año.— José Morón (@jmgmoron) December 25, 2025
La reacción de Rafa Nadal cuando descubren su placa en la Philippe Chatrier.
Vellos de punta. pic.twitter.com/rOTgbgGI0H
« L’année 2025 touche à sa fin et voici, pour moi, la vidéo de l’année. La réaction de Rafa Nadal lors du dévoilement de sa plaque au stade Philippe Chatrier. J’en ai la chair de poule. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 09:51