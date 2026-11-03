Honoré ce lundi 2 novembre sur le court central du Rolex Paris Masters, où il a reçu la fameuse coupe en forme de globe après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a égale­ment vu un bon nombre d’an­ciens joueurs ayant occupé cette posi­tion le féli­citer dans une vidéo publiée par l’ATP.

Et après les mots forts de Pete Sampras, visi­ble­ment fan du joueur alle­mand depuis très long­temps, Rafael Nadal a égale­ment adressé un joli message à son ancien collègue du circuit.

« Salut Sascha. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour cet accom­plis­se­ment incroyable. Je sais à quel point tu as travaillé pour réaliser tes rêves qui se sont concré­tisés cette année : deux Grands Chelems et main­te­nant numéro 1 mondial. Sincères féli­ci­ta­tions. Je suis très content pour toi et je te souhaite tout le meilleur pour le futur », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros.