Honoré ce lundi 2 novembre sur le court central du Rolex Paris Masters, où il a reçu la fameuse coupe en forme de globe après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a également vu un bon nombre d’anciens joueurs ayant occupé cette position le féliciter dans une vidéo publiée par l’ATP.
Et après les mots forts de Pete Sampras, visiblement fan du joueur allemand depuis très longtemps, Rafael Nadal a également adressé un joli message à son ancien collègue du circuit.
« Salut Sascha. Toutes mes félicitations pour cet accomplissement incroyable. Je sais à quel point tu as travaillé pour réaliser tes rêves qui se sont concrétisés cette année : deux Grands Chelems et maintenant numéro 1 mondial. Sincères félicitations. Je suis très content pour toi et je te souhaite tout le meilleur pour le futur », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 14:44