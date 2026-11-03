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La réac­tion de Rafael Nadal sur la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev

Par
Thomas S
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Honoré ce lundi 2 novembre sur le court central du Rolex Paris Masters, où il a reçu la fameuse coupe en forme de globe après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a égale­ment vu un bon nombre d’an­ciens joueurs ayant occupé cette posi­tion le féli­citer dans une vidéo publiée par l’ATP. 

Et après les mots forts de Pete Sampras, visi­ble­ment fan du joueur alle­mand depuis très long­temps, Rafael Nadal a égale­ment adressé un joli message à son ancien collègue du circuit. 

« Salut Sascha. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour cet accom­plis­se­ment incroyable. Je sais à quel point tu as travaillé pour réaliser tes rêves qui se sont concré­tisés cette année : deux Grands Chelems et main­te­nant numéro 1 mondial. Sincères féli­ci­ta­tions. Je suis très content pour toi et je te souhaite tout le meilleur pour le futur », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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