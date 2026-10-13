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La réac­tion de Zverev après être entré dans l’his­toire : « C’est vrai­ment un rêve qui se réalise »

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir eu la confir­ma­tion qu’il allait devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite au forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Alexander Zverev va faire coup double puis­qu’il est d’ores et déjà assuré de terminer l’année sur le trône de l’ATP, après la défaite de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

Invité à livrer sa réac­tion quelques minutes après l’of­fi­cia­li­sa­tion de la nouvelle, l’Allemand a tenu à mettre en avant son travail au quoti­dien notam­ment après sa grave bles­sure à la cheville face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022. 

« C’a été une saison fantas­tique pour moi : J’ai gagné à Paris et à New‐York, et savoir que je termi­nerai l’année en tête du clas­se­ment, c’est vrai­ment un rêve qui se réalise. J’ai consacré énor­mé­ment de travail et d’ef­forts pour atteindre cet objectif, surtout après mon retour suite à ma bles­sure à la cheville. J’ai hâte de terminer la saison en beauté. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 14:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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