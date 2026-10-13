Quelques jours après avoir eu la confirmation qu’il allait devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite au forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Alexander Zverev va faire coup double puisqu’il est d’ores et déjà assuré de terminer l’année sur le trône de l’ATP, après la défaite de Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Invité à livrer sa réaction quelques minutes après l’officialisation de la nouvelle, l’Allemand a tenu à mettre en avant son travail au quotidien notamment après sa grave blessure à la cheville face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022.
“A dream come true” 🙌@AlexZverev reflects on clinching ATP Year‐End No. 1 presented by PIF honours for the first time. https://t.co/LR6clt5A65— ATP Tour (@atptour) October 12, 2026
« C’a été une saison fantastique pour moi : J’ai gagné à Paris et à New‐York, et savoir que je terminerai l’année en tête du classement, c’est vraiment un rêve qui se réalise. J’ai consacré énormément de travail et d’efforts pour atteindre cet objectif, surtout après mon retour suite à ma blessure à la cheville. J’ai hâte de terminer la saison en beauté. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 14:01