Quelques jours après avoir eu la confir­ma­tion qu’il allait devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite au forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, Alexander Zverev va faire coup double puis­qu’il est d’ores et déjà assuré de terminer l’année sur le trône de l’ATP, après la défaite de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Invité à livrer sa réac­tion quelques minutes après l’of­fi­cia­li­sa­tion de la nouvelle, l’Allemand a tenu à mettre en avant son travail au quoti­dien notam­ment après sa grave bles­sure à la cheville face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022.

“A dream come true” 🙌@AlexZverev reflects on clin­ching ATP Year‐End No. 1 presented by PIF honours for the first time. https://t.co/LR6clt5A65 — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

« C’a été une saison fantas­tique pour moi : J’ai gagné à Paris et à New‐York, et savoir que je termi­nerai l’année en tête du clas­se­ment, c’est vrai­ment un rêve qui se réalise. J’ai consacré énor­mé­ment de travail et d’ef­forts pour atteindre cet objectif, surtout après mon retour suite à ma bles­sure à la cheville. J’ai hâte de terminer la saison en beauté. »