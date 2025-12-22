Co‐entraîneur de Carlos Alcaraz pendant un an aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez devient, après le départ surprise de son collègue, le coach principal du numéro 1 mondial.
Mais alors qu’il s’est exprimé pour la première fois depuis cette annonce totalement inattendue, à travers un post Instagram, Samuel Lopez a depuis supprimé son message qui était le suivant :
« La première semaine de pré‐saison est terminée. Après avoir passé les tests médicaux, nous avons commencé avec de bonnes sensations, un travail acharné et un engagement total. Nous continuons à nous entraîner avec enthousiasme, ambition et unité, en nous concentrant sur notre progression quotidienne et en continuant à écrire l’histoire de ce sport. »
Étrange.
