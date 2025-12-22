AccueilATPLa réaction étrange du coach d'Alcaraz quelques jours après le départ de...
La réac­tion étrange du coach d’Alcaraz quelques jours après le départ de Ferrero

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Co‐entraîneur de Carlos Alcaraz pendant un an aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez devient, après le départ surprise de son collègue, le coach prin­cipal du numéro 1 mondial. 

Mais alors qu’il s’est exprimé pour la première fois depuis cette annonce tota­le­ment inat­tendue, à travers un post Instagram, Samuel Lopez a depuis supprimé son message qui était le suivant : 

« La première semaine de pré‐saison est terminée. Après avoir passé les tests médi­caux, nous avons commencé avec de bonnes sensa­tions, un travail acharné et un enga­ge­ment total. Nous conti­nuons à nous entraîner avec enthou­siasme, ambi­tion et unité, en nous concen­trant sur notre progres­sion quoti­dienne et en conti­nuant à écrire l’his­toire de ce sport. »

Étrange.

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 11:55

