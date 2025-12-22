Co‐entraîneur de Carlos Alcaraz pendant un an aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez devient, après le départ surprise de son collègue, le coach prin­cipal du numéro 1 mondial.

Mais alors qu’il s’est exprimé pour la première fois depuis cette annonce tota­le­ment inat­tendue, à travers un post Instagram, Samuel Lopez a depuis supprimé son message qui était le suivant :

« La première semaine de pré‐saison est terminée. Après avoir passé les tests médi­caux, nous avons commencé avec de bonnes sensa­tions, un travail acharné et un enga­ge­ment total. Nous conti­nuons à nous entraîner avec enthou­siasme, ambi­tion et unité, en nous concen­trant sur notre progres­sion quoti­dienne et en conti­nuant à écrire l’his­toire de ce sport. »

Samuel López :



« Preseason first week completed. After passing the medical checkup we started off with good sensa­tions, hard work, and commit­ment



We continue to train with enthu­siasm, ambi­tion, and unity, focused on growing day by day and conti­nuing to make history in this sport » pic.twitter.com/z5h0Po6ip2 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) December 21, 2025

Étrange.