« Quand je vois certains joueurs dans le Top 100, je me dis qu’il y a vrai­ment la place pour remonter au clas­se­ment », lâchait Benoît Paire en tout début de saison. Mais quatre mois plus tard, la réalité est brutale pour l’ex‐18e mondial.

Loin des courts depuis deux mois pour cause de bles­sure au poignet, Paire n’a plus gagné depuis le 21 janvier dernier. Et de retour sur le Challenger d’Abidjan, où il a été invité, il a subi sa cinquième défaite consécutive.

Après une énième bataille en trois sets, le joueur Français (576e mondial cette semaine !) s’est incliné au premier tour sur le score de 6–4, 5–7, 6–4 face au joueur esto­nien Daniil Glinka, 422e mondial.

Après une pause de deux mois, , Benoît Paire (n°576), invité au Challenger 50 d’Abidjan s’in­cline au 1er tour face à Daniil Glinka (n°422). 🇫🇷❌



Avec cette 5e défaite consé­cu­tive, le Français reste hors du top 550. 🫤 pic.twitter.com/3oM1jx41SB — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) April 16, 2025

Benoît Paire ne s’en sort pas. Et il semble déjà penser à sa recon­ver­sion puis­qu’il offi­ciera pour rappel en tant consul­tant pour France Télévisions pendant Roland‐Garros. Un rôle qu’il avait déjà endossé aupa­ra­vant pour Tennis Channel.