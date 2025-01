Vainqueur à Auckland, le trico­lore a ému tous les fans du monde entier. Adoré partout dans le monde pour son jeu et aussi le spec­tacle qu’il offre sur un court, la « Monf » a expliqué pour­quoi il avait toujours le feu en lui et comment il parve­nait à son âge à toujours être motivé, à toujours bossé dur en dehors des compé­ti­tion pour être prêt à jouer son meilleur niveau.

« J’aime le tennis. J’aime ce que je fais, alors bien sûr, tous les sacri­fices que vous faites sont un peu plus faciles Quand vous aimez quelque chose, c’est plus facile de conti­nuer à pousser. Je m’amuse depuis le premier jour où j’ai joué au tennis et (à) 60 ans, j’aurai toujours cette joie. S’entraîner, c’est facile. C’est dans l’ADN. Rester en forme, c’est facile. C’est plus le voyage ».