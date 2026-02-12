AccueilInsoliteLa réponse à 400 000 euros de Nick Kyrgios à ses haters
Thomas S
Par Thomas S

Après avoir une nouvelle fois repoussé son retour sur les courts, en simple, suite à sa défaite d’en­trée sur le tournoi de Brisbane le 6 janvier dernier, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. 

Connu pour sa sincé­rité parfois poussée à l’ex­trême, l’Australien a orga­nisé une petite série de questions‐réponses sur son compte Instagram, comme il en a régu­liè­re­ment l’habitude. 

Et alors qu’un fan lui a demandé, « Comment fais‐tu pour surmonter la néga­ti­vité ? », le fina­liste de Wimbledon 2022 a répondu avec une photo de lui et de sa Lamborghini Urus à 400 000 euros. 

Du pur Kyrgios dans le texte…

Publié le jeudi 12 février 2026 à 18:38

