Après avoir une nouvelle fois repoussé son retour sur les courts, en simple, suite à sa défaite d’entrée sur le tournoi de Brisbane le 6 janvier dernier, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux.
Connu pour sa sincérité parfois poussée à l’extrême, l’Australien a organisé une petite série de questions‐réponses sur son compte Instagram, comme il en a régulièrement l’habitude.
Et alors qu’un fan lui a demandé, « Comment fais‐tu pour surmonter la négativité ? », le finaliste de Wimbledon 2022 a répondu avec une photo de lui et de sa Lamborghini Urus à 400 000 euros.
Du pur Kyrgios dans le texte…
Publié le jeudi 12 février 2026 à 18:38