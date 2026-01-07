Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Ce mercredi, Tsonga a décidé de répondre dans sa story Instagram à l’entraîneur français. Et il n’y va vraiment pas de main morte.
🚨 Jo‐Wilfried Tsonga répond à Patrick Mouratoglou sur Instagram :— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 7, 2026
🗣️ « Tu resteras juste le coach. Toi, tu n’auras jamais ressenti ce que c’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu n’es pas le mieux placé pour me donner des leçons sur le haut niveau. » https://t.co/BqRyiaAXR9 pic.twitter.com/vP4BvwLiMH
« Je crois qu’il faut que tu respectes un minimum le joueur que j’ai été (…) Tu resteras juste le coach, the coach, pardon, le commentateur, l’organisateur d’événements, le mécène, et honnêtement, je te félicite pour ça. Toi, tu n’auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce que c’est qu’être un joueur de tennis, que de rentrer dans l’arène, tu ne sais pas ce que c’est. Toi, tu es entraîneur. Tu n’es pas le mieux placé pour me reprendre ou pour me donner des leçons sur le tennis de haut niveau. Si tu veux en parler, ce que tu fais, vu qu’on se connait depuis 25 ans, tu prends ton téléphone et tu m’appelles si tu as envie de parler de tennis. Pas besoin de m’afficher sur les réseaux et d’utiliser mon image pour ta communication et pour ta reconnaissance. Continue à faire ce que tu fais, pour le tennis en tout cas. Tu le fais bien. Mais s’il te plaît, respecte un tout petit peu les joueurs, même si c’est pour le buzz, la com ou la reconnaissance. »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 20:58