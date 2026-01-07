Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Ce mercredi, Tsonga a décidé de répondre dans sa story Instagram à l’en­traî­neur fran­çais. Et il n’y va vrai­ment pas de main morte.

🚨 Jo‐Wilfried Tsonga répond à Patrick Mouratoglou sur Instagram :



🗣️ « Tu resteras juste le coach. Toi, tu n’auras jamais ressenti ce que c’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu n’es pas le mieux placé pour me donner des leçons sur le haut niveau. » https://t.co/BqRyiaAXR9 pic.twitter.com/vP4BvwLiMH — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 7, 2026

« Je crois qu’il faut que tu respectes un minimum le joueur que j’ai été (…) Tu resteras juste le coach, the coach, pardon, le commen­ta­teur, l’or­ga­ni­sa­teur d’évé­ne­ments, le mécène, et honnê­te­ment, je te féli­cite pour ça. Toi, tu n’auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce que c’est qu’être un joueur de tennis, que de rentrer dans l’arène, tu ne sais pas ce que c’est. Toi, tu es entraî­neur. Tu n’es pas le mieux placé pour me reprendre ou pour me donner des leçons sur le tennis de haut niveau. Si tu veux en parler, ce que tu fais, vu qu’on se connait depuis 25 ans, tu prends ton télé­phone et tu m’ap­pelles si tu as envie de parler de tennis. Pas besoin de m’af­fi­cher sur les réseaux et d’uti­liser mon image pour ta commu­ni­ca­tion et pour ta recon­nais­sance. Continue à faire ce que tu fais, pour le tennis en tout cas. Tu le fais bien. Mais s’il te plaît, respecte un tout petit peu les joueurs, même si c’est pour le buzz, la com ou la reconnaissance. »