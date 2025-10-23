Attaqué par tous les médias concernant son forfait pour la finale de la Coupe Davis, Jannik Sinner a déroulé face à Altmaier lors de son entrée en lice à Vienne.
Si l’on ne peut totalement lui en vouloir pour son choix de renoncer à une troisième phase finale de la Coupe Davis, on peut quand même critiquer son timing puisqu’il a fait cette annonce après avoir encaissé un très gros chèque à Ryad.
Lors de sa prise de parole après sa victoire hier, il n’a pas voulu revenir sur tout ce qu’il se dit sur lui notamment dans les médias de son pays : « Je peux simplement dire que j’accepte toutes les critiques. J’ai déjà tout dit sur ce sujet et je n’ai rien à ajouter. » a expliqué l’Italien le sourire aux lèvres comme quoi il n’est pas très perturbé par cette tempête médiatique.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 08:45