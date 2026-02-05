Patrick Mouratoglou a réussi son coup.
Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, l’entraîneur français, qui accumule les avis tranchés sur son compte Instagram, a cette fois poussé Rafael Nadal à répondre directement sur l’une de ses dernières vidéos.
Alors que « The Coach » Patrick tenait d’expliquer que la récente victoire de Novak Djokovic sur Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie ne voulait pas forcément dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que l’Italien et Carlos Alcaraz, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est fendu d’une réponse faite d’émojis alertant la gêne et l’hilarité.
Une sortie inspirante notre confrère espagnol, José Moron, qui a tenu à rappeler quelques bases élémentaires.
Todas las opiniones son siempre respetables. Cada uno es libre de pensar lo que quiera.— José Morón (@jmgmoron) February 5, 2026
Solo se tiende a olvidar demasiado pronto lo que hemos vivido en los últimos 15 años.
No ha habido mayor nivel en la historia que con el Big 3.
El día de mañana se valorará a Alcaraz y… pic.twitter.com/oTtVwKrEWl
« On a juste tendance à oublier trop vite ce qu’on a vécu ces 15 dernières années. Il n’y a jamais eu de plus haut niveau dans l’histoire que celui atteint par le Big 3. Demain, Alcaraz et Sinner seront appréciés à leur juste valeur (ils ont l’air redoutables, mais ils sont encore très jeunes), mais aujourd’hui, ces trois‐là ont fait des prouesses incroyables sur le court, et nous ne pouvons pas oublier ce qu’ils ont accompli. Djokovic, à 37 et 38 ans, a réussi à battre Alcaraz et Sinner, imaginez ce qu’il était capable de faire à 24 ou 25 ans, à l’apogée de sa carrière. Il suffit d’aller sur YouTube pour voir ce que ces trois joueurs faisaient à leur meilleur niveau. Parfois, je pense simplement que ce que l’on recherche, c’est de la publicité, car certaines choses n’ont pas beaucoup de sens. »
Tout est dit.
