Patrick Mouratoglou a réussi son coup.

Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, l’en­traî­neur fran­çais, qui accu­mule les avis tran­chés sur son compte Instagram, a cette fois poussé Rafael Nadal à répondre direc­te­ment sur l’une de ses dernières vidéos.

Alors que « The Coach » Patrick tenait d’ex­pli­quer que la récente victoire de Novak Djokovic sur Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie ne voulait pas forcé­ment dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que l’Italien et Carlos Alcaraz, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est fendu d’une réponse faite d’émojis aler­tant la gêne et l’hi­la­rité.

Une sortie inspi­rante notre confrère espa­gnol, José Moron, qui a tenu à rappeler quelques bases élémentaires.

Todas las opiniones son siempre respe­tables. Cada uno es libre de pensar lo que quiera.



Solo se tiende a olvidar dema­siado pronto lo que hemos vivido en los últimos 15 años.



No ha habido mayor nivel en la historia que con el Big 3.



El día de mañana se valo­rará a Alcaraz y… pic.twitter.com/oTtVwKrEWl — José Morón (@jmgmoron) February 5, 2026

« On a juste tendance à oublier trop vite ce qu’on a vécu ces 15 dernières années. Il n’y a jamais eu de plus haut niveau dans l’his­toire que celui atteint par le Big 3. Demain, Alcaraz et Sinner seront appré­ciés à leur juste valeur (ils ont l’air redou­tables, mais ils sont encore très jeunes), mais aujourd’hui, ces trois‐là ont fait des prouesses incroyables sur le court, et nous ne pouvons pas oublier ce qu’ils ont accompli. Djokovic, à 37 et 38 ans, a réussi à battre Alcaraz et Sinner, imaginez ce qu’il était capable de faire à 24 ou 25 ans, à l’apogée de sa carrière. Il suffit d’aller sur YouTube pour voir ce que ces trois joueurs faisaient à leur meilleur niveau. Parfois, je pense simple­ment que ce que l’on recherche, c’est de la publi­cité, car certaines choses n’ont pas beau­coup de sens. »

Tout est dit.