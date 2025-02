Après le dernier match de la carrière de Diego Schwartzman, battu par Pedro Martinez en huitièmes de finale à Buenos Aires, Novak Djokovic a féli­cité l’Argentin pour son « incroyable carrière ».

« El Peque » a répondu à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en souli­gnant sa bien­veillance et sa générosité.

« Peu de gens savent ce que tu fais pour le sport et cela te rend encore plus grand que tes accom­plis­se­ments spor­tifs sur le court. C’était un plaisir de te voir de près pendant toutes ces années. »

Diego replied to Nole :

« Thank you Nole ! 🐐 🐐

A few know what you do for the sport and that makes you even greater than your spor­ting accom­plish­ments on the court. It was a plea­sure to see you up close all these years. »

🥲❤️ pic.twitter.com/b9ftRkQgg2