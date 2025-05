Entré dans le top 5, après sa finale perdue à Madrid contre Casper Ruud (7−5, 3–6, 6–4), Jack Draper est devenu un des visages de l’ATP en quelques mois. Forcément, son succès sur les courts est accom­pagné de solli­ci­ta­tions plus régu­lières, par les médias ou sponsors.

Interrogé par Sky Sports sur sa plus grande fierté dans sa carrière, le Britannique a donné une réponse surpre­nante. Si sa victoire à Indian Wells cette saison, semblait le choix évident et attendu, il a désigné son appa­ri­tion parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux. Un rappel que le sport de haut niveau est un vrai parcours du combattant.

« Entrer dans le top 100, c’est certain. Il a fallu beau­coup de hauts et de bas pour en arriver là. Les gens pensent que tout n’est que paillettes et glamour, alors qu’en réalité, en gravis­sant les éche­lons dans les futures et les chal­len­gers, il y a des milliers de joueurs qui ont faim d’être dans cette posi­tion au sein du top 100 mondial. Il faut se rendre dans des endroits qui ne sont pas extra­or­di­naires, jouer devant personne et rester au même endroit pendant long­temps, ce qui est très diffi­cile sur le plan mental. Bien sûr, il y a aussi beau­coup de bons côtés, la victoire et ce genre de choses, mais c’est un chemin très soli­taire pour arriver à ce point, donc je dirais défi­ni­ti­ve­ment que briser le top 100 est quelque chose que je regar­derai en arrière et penserai, c’est l’une des choses les plus diffi­ciles que j’aie faites », a souligné le natif de Sutton, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.