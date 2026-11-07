Le circuit secon­daire peut parfois être le lieu d’échanges assez inattendus.

Cela a notam­ment été le cas ce vendredi lors du quart de finale à Taranto, en Italie, entre le Français, Matteo Martineau, et le Tchèque, Maxim Mrva. Ce dernier visi­ble­ment mécon­tent des déci­sions de l’ar­bitre de chaise, n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités lors d’un chen­ge­ment de côté.

Sauf qu’il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à ce que l’of­fi­ciel lui réponde du tac au tac avec une répartie assez géniale.

🤣🤣 Cet arbitre est mon idole !



La réponse assas­sine. ☠️



Maxim Mrva : “Tu es telle­ment mauvais et tu le sais. Tu fais telle­ment d’er­reurs. Voila pour­quoi tu es sur un 50K et pas au‐dessus. »



L’arbitre : “Comme toi. » 😱💀🥶 pic.twitter.com/LWb4ePsO95 — Tennis Legend (@TennisLegende) November 6, 2026

Maxim Mrva : « Tu es telle­ment mauvais et tu le sais. Tu fais telle­ment d’er­reurs. Voila pour­quoi tu es sur un 50K et pas au‐dessus.

L’arbitre : Comme toi. »