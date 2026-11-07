Le circuit secondaire peut parfois être le lieu d’échanges assez inattendus.
Cela a notamment été le cas ce vendredi lors du quart de finale à Taranto, en Italie, entre le Français, Matteo Martineau, et le Tchèque, Maxim Mrva. Ce dernier visiblement mécontent des décisions de l’arbitre de chaise, n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités lors d’un chengement de côté.
Sauf qu’il ne s’attendait certainement pas à ce que l’officiel lui réponde du tac au tac avec une répartie assez géniale.
Maxim Mrva : « Tu es tellement mauvais et tu le sais. Tu fais tellement d’erreurs. Voila pourquoi tu es sur un 50K et pas au‐dessus. L’arbitre : Comme toi. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.