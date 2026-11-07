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La réponse géniale d’un arbitre à un joueur qui le traite de « mauvais »

Par
Thomas S
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Le circuit secon­daire peut parfois être le lieu d’échanges assez inattendus.

Cela a notam­ment été le cas ce vendredi lors du quart de finale à Taranto, en Italie, entre le Français, Matteo Martineau, et le Tchèque, Maxim Mrva. Ce dernier visi­ble­ment mécon­tent des déci­sions de l’ar­bitre de chaise, n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités lors d’un chen­ge­ment de côté.

Sauf qu’il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à ce que l’of­fi­ciel lui réponde du tac au tac avec une répartie assez géniale. 

Maxim Mrva : « Tu es telle­ment mauvais et tu le sais. Tu fais telle­ment d’er­reurs. Voila pour­quoi tu es sur un 50K et pas au‐dessus.
L’arbitre : Comme toi. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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