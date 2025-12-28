AccueilATPLa requête très spéciale d'Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de...
ATP

La requête très spéciale d’Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis : « Sinner répond par des résul­tats et fait taire tout le monde. Il mérite une statue »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Auteur d’une saison d’ex­cel­lente facture, Jannik Sinner en fait presque oublier aux obser­va­teurs qu’il a été mis sur la touche trois mois en 2025, à cause de son affaire de dopage. 

Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis, a récem­ment tressé des louanges à la loco­mo­tive trans­al­pine de la petite balle jaune. Il a eu des mots forts, en suggé­rant la construc­tion d’une statue pour le quadruple lauréat en Grand Chelem. 

Une demande étrange, les légendes du jeu reçoivent un tel honneur géné­ra­le­ment en fin de carrière, ou au terme de celle‐ci.

« Il répond par des résul­tats et fait taire tout le monde. Laissons certains commen­ta­teurs bon marché parler et écrire. Nous avons connu Jannik quand il était enfant, le joueur de tennis, mais aussi l’en­fant. Il mérite une statue. J’espère qu’il sera présent lors de la prochaine Coupe Davis. Quoi qu’il en soit, nous avons prouvé que nous pouvions remporter la Coupe Davis même sans le meilleur joueur du monde. C’est un moment unique », a souligné l’Italien, dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 14:53

Article précédent
Cerundolo sur un moment amusant sur le court : « J’ai soudain entendu des cris au milieu de mes points, c’était mon père. Je lui ai dit : « Ferme la ». L’arbitre me regarde et je lui dis : « C’est mon père. Si vous voulez, vous pouvez l’expulser »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.