Auteur d’une saison d’ex­cel­lente facture, Jannik Sinner en fait presque oublier aux obser­va­teurs qu’il a été mis sur la touche trois mois en 2025, à cause de son affaire de dopage.

Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis, a récem­ment tressé des louanges à la loco­mo­tive trans­al­pine de la petite balle jaune. Il a eu des mots forts, en suggé­rant la construc­tion d’une statue pour le quadruple lauréat en Grand Chelem.

Une demande étrange, les légendes du jeu reçoivent un tel honneur géné­ra­le­ment en fin de carrière, ou au terme de celle‐ci.

« Il répond par des résul­tats et fait taire tout le monde. Laissons certains commen­ta­teurs bon marché parler et écrire. Nous avons connu Jannik quand il était enfant, le joueur de tennis, mais aussi l’en­fant. Il mérite une statue. J’espère qu’il sera présent lors de la prochaine Coupe Davis. Quoi qu’il en soit, nous avons prouvé que nous pouvions remporter la Coupe Davis même sans le meilleur joueur du monde. C’est un moment unique », a souligné l’Italien, dans des propos rapportés par Punto de Break.