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La révé­la­tion amusante d’Holger Rune : « Je devais bien revenir en tant que joueur de tennis, je n’étais pas censé devenir cultu­riste. Deux ou trois jours après l’opé­ra­tion, j’étais à la salle de sport en train de muscler le haut du corps. Je ne pouvais pas vrai­ment faire grand‐chose d’autre que soulever des poids »

Par
Jean Muller
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Écarté des courts pendant onze mois, Holger Rune a fait un retour réussit en Coupe Davis, avec deux victoires, dont un beau coup d’éclat contre Grigor Dimitrov (6−3, 3–6, 6–7).

Le Danois peut compter sur un nouvel atout déve­loppé pendant sa longue conva­les­cence : sa puis­sance physique. Dans un entre­tien accordé à Ekstra Bladet, le cham­pion de Paris‐Bercy 2022 explique avoir beau­coup travaillé sur le volume muscu­laire. La concur­rence est prévenue.

« Deux ou trois jours après l’opé­ra­tion, j’étais à la salle de sport en train de muscler le haut du corps. Je ne pouvais pas vrai­ment faire grand‐chose d’autre que soulever des poids. Et puis, je ne bougeais pas beau­coup. J’ai donc pris pas mal de poids, car il était aussi impor­tant de manger suffi­sam­ment. Je ne devais pas me priver. Je devais bien revenir en tant que joueur de tennis, je n’étais pas censé devenir cultu­riste (sourire). Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. J’étais beau­coup plus mince au niveau du haut du corps avant ma bles­sure que je ne le suis main­te­nant. C’est donc très bien d’avoir un peu plus de robus­tesse lors des retours et des coups puis­sants. Quand on doit se déplacer vers les coins du court, c’est aussi un avan­tage d’avoir plus de stabi­lité au niveau du haut du corps ». 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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