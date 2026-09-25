Écarté des courts pendant onze mois, Holger Rune a fait un retour réussit en Coupe Davis, avec deux victoires, dont un beau coup d’éclat contre Grigor Dimitrov (6−3, 3–6, 6–7).
Le Danois peut compter sur un nouvel atout développé pendant sa longue convalescence : sa puissance physique. Dans un entretien accordé à Ekstra Bladet, le champion de Paris‐Bercy 2022 explique avoir beaucoup travaillé sur le volume musculaire. La concurrence est prévenue.
« Deux ou trois jours après l’opération, j’étais à la salle de sport en train de muscler le haut du corps. Je ne pouvais pas vraiment faire grand‐chose d’autre que soulever des poids. Et puis, je ne bougeais pas beaucoup. J’ai donc pris pas mal de poids, car il était aussi important de manger suffisamment. Je ne devais pas me priver. Je devais bien revenir en tant que joueur de tennis, je n’étais pas censé devenir culturiste (sourire). Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. J’étais beaucoup plus mince au niveau du haut du corps avant ma blessure que je ne le suis maintenant. C’est donc très bien d’avoir un peu plus de robustesse lors des retours et des coups puissants. Quand on doit se déplacer vers les coins du court, c’est aussi un avantage d’avoir plus de stabilité au niveau du haut du corps ».
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 11:23