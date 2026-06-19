En plus d’avoir expliqué que dès qu’il était devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’avait plus voulu s’en­trainer avec lui, et aussi précisé que c’était tout l’in­verse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, Andy Murray a égale­ment confié que sa rela­tion avec les membres du Big 3 avait profon­dé­ment changé au fil des années.

Longtemps rivaux sur le court, les quatre hommes ont progres­si­ve­ment noué des liens plus étroits à mesure que leurs carrières avançaient.

Andy Murray : “While playing, I never had dinner with any of them (Big 3). 🤯 I have a good rela­tion­ship now”



“Federer never prac­ticed with rivals, he’s like see you on court whereas Nadal and Novak were different, they prac­ticed with each other, me and others”



VC : Switch. pic.twitter.com/j0AwR2CFoc — SK (@Djoko_UTD) June 19, 2026

« Quand je jouais, je n’ai jamais dîné avec aucun d’entre eux (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic). Aujourd’hui, j’ai de bonnes rela­tions avec eux. »