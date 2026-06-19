En plus d’avoir expliqué que dès qu’il était devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’avait plus voulu s’entrainer avec lui, et aussi précisé que c’était tout l’inverse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, Andy Murray a également confié que sa relation avec les membres du Big 3 avait profondément changé au fil des années.
Longtemps rivaux sur le court, les quatre hommes ont progressivement noué des liens plus étroits à mesure que leurs carrières avançaient.
Andy Murray : “While playing, I never had dinner with any of them (Big 3). 🤯 I have a good relationship now”— SK (@Djoko_UTD) June 19, 2026
“Federer never practiced with rivals, he’s like see you on court whereas Nadal and Novak were different, they practiced with each other, me and others”
VC : Switch. pic.twitter.com/j0AwR2CFoc
« Quand je jouais, je n’ai jamais dîné avec aucun d’entre eux (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic). Aujourd’hui, j’ai de bonnes relations avec eux. »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 17:22