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La révé­la­tion d’Andy Murray sur ses rela­tions avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic : « Quand je jouais, je n’ai jamais dîné avec aucun d’entre eux »

Par
Baptiste Mulatier
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En plus d’avoir expliqué que dès qu’il était devenu un très bon joueur du circuit, Roger Federer n’avait plus voulu s’en­trainer avec lui, et aussi précisé que c’était tout l’in­verse avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, Andy Murray a égale­ment confié que sa rela­tion avec les membres du Big 3 avait profon­dé­ment changé au fil des années.

Longtemps rivaux sur le court, les quatre hommes ont progres­si­ve­ment noué des liens plus étroits à mesure que leurs carrières avançaient.

« Quand je jouais, je n’ai jamais dîné avec aucun d’entre eux (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic). Aujourd’hui, j’ai de bonnes rela­tions avec eux. »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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