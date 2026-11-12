Tout juste éliminé de l’ATP 250 de Stockholm, après sa défaite en huitièmes de finale face au Kazakh Alexander Shevchenko, Casper Ruud s’est exprimé sur l’un des sujets brûlants du moment : le calendrier ATP.
En effet, la saison du Norvégien touche à sa fin puisqu’il ne s’est pas qualifié parmi les huit meilleurs joueurs à la Race pour la deuxième année consécutive.
Interrogé en conférence de presse par le média Bolavip, il est revenu sur les discussions qui animent ces dernières semaines le circuit masculin concernant le calendrier des prochaines saisons :
« Il existe un projet visant à racheter certains tournois ATP 500, afin que la saison puisse se terminer quelques semaines plus tôt. Je pense que c’est leur objectif.C’est un projet assez important de la part de l’ATP. Ils espèrent ainsi faire encore progresser le tennis et proposer davantage de tournois majeurs et importants qu’aujourd’hui. »
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 19:20