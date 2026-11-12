Tout juste éliminé de l’ATP 250 de Stockholm, après sa défaite en huitièmes de finale face au Kazakh Alexander Shevchenko, Casper Ruud s’est exprimé sur l’un des sujets brûlants du moment : le calen­drier ATP.

En effet, la saison du Norvégien touche à sa fin puis­qu’il ne s’est pas qualifié parmi les huit meilleurs joueurs à la Race pour la deuxième année consécutive.

Interrogé en confé­rence de presse par le média Bolavip, il est revenu sur les discus­sions qui animent ces dernières semaines le circuit masculin concer­nant le calen­drier des prochaines saisons :

« Il existe un projet visant à racheter certains tour­nois ATP 500, afin que la saison puisse se terminer quelques semaines plus tôt. Je pense que c’est leur objectif.C’est un projet assez impor­tant de la part de l’ATP. Ils espèrent ainsi faire encore progresser le tennis et proposer davan­tage de tour­nois majeurs et impor­tants qu’aujourd’hui. »