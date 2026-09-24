Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire.
309e mondial il y a moins d’un an, l’Espagnol, qui vient seulement d’avoir 20 ans, est actuellement 14e au classement ATP après avoir flirté avec le Top 10 début août (11e).
Sélectionné ce week‐end au sein de la Team Europe pour la Laver Cup aux côtés de Carlos Alcaraz ou encore d’Alexander Zverev, Rafa a fait part de fierté lors d’une interview accordée au site de la compétition par équipes.
« J’essaie de ne pas être impatient. Je suis conscient que c’est ma première année, que je ne suis sur le circuit que depuis huit mois. Il me reste encore des tournois à découvrir. Je n’ai même pas encore joué une saison complète. Je suis perfectionniste. Je veux que les résultats viennent, mais en même temps, je dois prendre conscience du chemin parcouru ces douze derniers mois et garder une certaine perspective. Je suis en mesure de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. J’en suis très reconnaissant. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 16:09