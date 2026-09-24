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La révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, n’en revient pas : « Je n’ai même pas encore joué une saison complète et je suis en mesure de riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire. 

309e mondial il y a moins d’un an, l’Espagnol, qui vient seule­ment d’avoir 20 ans, est actuel­le­ment 14e au clas­se­ment ATP après avoir flirté avec le Top 10 début août (11e).

Sélectionné ce week‐end au sein de la Team Europe pour la Laver Cup aux côtés de Carlos Alcaraz ou encore d’Alexander Zverev, Rafa a fait part de fierté lors d’une inter­view accordée au site de la compé­ti­tion par équipes. 

« J’essaie de ne pas être impa­tient. Je suis conscient que c’est ma première année, que je ne suis sur le circuit que depuis huit mois. Il me reste encore des tour­nois à décou­vrir. Je n’ai même pas encore joué une saison complète. Je suis perfec­tion­niste. Je veux que les résul­tats viennent, mais en même temps, je dois prendre conscience du chemin parcouru ces douze derniers mois et garder une certaine pers­pec­tive. Je suis en mesure de riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde. J’en suis très reconnaissant. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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