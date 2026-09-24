Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire.

309e mondial il y a moins d’un an, l’Espagnol, qui vient seule­ment d’avoir 20 ans, est actuel­le­ment 14e au clas­se­ment ATP après avoir flirté avec le Top 10 début août (11e).

Sélectionné ce week‐end au sein de la Team Europe pour la Laver Cup aux côtés de Carlos Alcaraz ou encore d’Alexander Zverev, Rafa a fait part de fierté lors d’une inter­view accordée au site de la compé­ti­tion par équipes.

« J’essaie de ne pas être impa­tient. Je suis conscient que c’est ma première année, que je ne suis sur le circuit que depuis huit mois. Il me reste encore des tour­nois à décou­vrir. Je n’ai même pas encore joué une saison complète. Je suis perfec­tion­niste. Je veux que les résul­tats viennent, mais en même temps, je dois prendre conscience du chemin parcouru ces douze derniers mois et garder une certaine pers­pec­tive. Je suis en mesure de riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde. J’en suis très reconnaissant. »