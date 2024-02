Un nouveau livre sur Novak Djokovic, appelé ‘Novak Djokovic : The grea­test of all time’, sera publié le 29 février prochain.

Une occa­sion d’ap­prendre certaine chose sur la carrière du Serbe qui n’avaient jamais été dévoi­lées au grand public.

Et parmi ces secrets, une révé­la­tion de Miljan Amanovic, physio­thé­ra­peute de longue date du numéro 1 mondial, qui travaille depuis 2022 au Novak Tennis Center. Celui que Novak décrit comme « l’une des personnes les plus proches de ma vie » a expliqué avoir été victime d’une crise cardiaque en 2017, due au stress mons­trueux que repré­sente le fait de travailler sur le circuit ATP, et ce que cela implique.

« En 2017, j’ai subi une crise cardiaque, provo­quée par le stress de voyager à plein temps sur le circuit ATP. J’ai survécu à une grave crise cardiaque. J’ai été réanimé quatre fois. Maintenant, je peux dire que c’était la volonté de Dieu au vrai sens du terme, car si un seul maillon de la chaîne des événe­ments n’avait pas été en place ce jour‐là, j’au­rais proba­ble­ment quitté cette vie terrestre. Ils disent qu’ils se sont battus pour moi pendant 40 minutes. », explique Amanovic dans le livre.