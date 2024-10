Atteint du syndrome de Müller‐Weiss depuis près de vingt ans, Rafael Nadal a égale­ment subi beau­coup d’autres bles­sures au cours de sa carrière.

Et si Toni Nadal a rappelé à de nombreuses reprises que les méde­cins pensaient à l’époque que son neveu ne pour­rait pas pour­suivre sa carrière au plus haut niveau, l’oncle et coach histo­rique du Majorquin a fait une nouvelle révé­la­tion au micro de Marca ce week‐end.

« Rafa a pris l’habitude de jouer malgré la douleur. Depuis 2005, je dirais que Rafa n’a pas pu terminer 90% de ses séances d’en­traî­ne­ment à cause de bles­sures. Il prenait des anal­gé­siques à chaque Grand Chelem. Le problème, c’est qu’il a vrai­ment pris l’habitude de surmonter la douleur, de jouer avec, et il a vu qu’il en sortait renforcé. Il pensait que ce serait pareil cette année, mais ce n’était pas le cas. »